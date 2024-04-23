Появился достойный конкурент Volkswagen Tiguan: раскрыты подробности о новинке
Немецкий автопроизводитель Opel презентовал новое поколение кроссовера Grandland. Новинка станет конкурентом Volkswagen Tiguan.
Модель построена на платформе STLA Medium концерна Stellantis. Передняя часть авто выполнена в фирменной стилистике 3D Vizor.
Новый Grandland значительно крупнее своей предыдущей версии, его размеры 4650×1905×1660 мм. Колесная база равна 2784 мм. При этом объем багажника стал больше на 36 литров, а пассажиры на задних сиденьях получают дополнительное пространство для ног.
Также автомобиль получил 16-дюймовый экран мультимедийной системы, цифровую приборную панель, проекционный дисплей.
Под капотом новинки установлен 1,2-литровый трехцилиндровый двигатель и 48-вольтовый стартер-генератор. Также будет предложен гибрид, способный проезжать до 85 км только на электротяге, но он поступит в продажу позднее. Самой дорогой модификацией будет полностью электрический Grandland.
Все технические характеристики нового Opel Grandland производители раскроют в ближайшие месяцы. Старт продаж в Европе запланирован на осень текущего года.
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Источник: carscoops.com