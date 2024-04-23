Появился достойный конкурент Volkswagen Tiguan: раскрыты подробности о новинке

Состоялась презентация нового Opel Grandland 2024 года

Немецкий автопроизводитель Opel презентовал новое поколение кроссовера Grandland. Новинка станет конкурентом Volkswagen Tiguan.

Модель построена на платформе STLA Medium концерна Stellantis. Передняя часть авто выполнена в фирменной стилистике 3D Vizor.

Opel Grandland 2024

Новый Grandland значительно крупнее своей предыдущей версии, его размеры 4650×1905×1660 мм. Колесная база равна 2784 мм. При этом объем багажника стал больше на 36 литров, а пассажиры на задних сиденьях получают дополнительное пространство для ног.

Также автомобиль получил 16-дюймовый экран мультимедийной системы, цифровую приборную панель, проекционный дисплей.

Opel Grandland 2024

Под капотом новинки установлен 1,2-литровый трехцилиндровый двигатель и 48-вольтовый стартер-генератор. Также будет предложен гибрид, способный проезжать до 85 км только на электротяге, но он поступит в продажу позднее. Самой дорогой модификацией будет полностью электрический Grandland.

Все технические характеристики нового Opel Grandland производители раскроют в ближайшие месяцы. Старт продаж в Европе запланирован на осень текущего года.

Opel Grandland 2024

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Источник: carscoops.com