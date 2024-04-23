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Появился достойный конкурент Volkswagen Tiguan: раскрыты подробности о новинке

Состоялась презентация нового Opel Grandland 2024 года

Немецкий автопроизводитель Opel презентовал новое поколение кроссовера Grandland. Новинка станет конкурентом Volkswagen Tiguan.

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Модель построена на платформе STLA Medium концерна Stellantis. Передняя часть авто выполнена в фирменной стилистике 3D Vizor.

Opel Grandland 2024
Opel Grandland 2024

Самый популярный кроссовер в России обновился: смотрим, что изменилось

Новый Grandland значительно крупнее своей предыдущей версии, его размеры 4650×1905×1660 мм. Колесная база равна 2784 мм. При этом объем багажника стал больше на 36 литров, а пассажиры на задних сиденьях получают дополнительное пространство для ног.

Также автомобиль получил 16-дюймовый экран мультимедийной системы, цифровую приборную панель, проекционный дисплей.

Opel Grandland 2024
Opel Grandland 2024

Под капотом новинки установлен 1,2-литровый трехцилиндровый двигатель и 48-вольтовый стартер-генератор. Также будет предложен гибрид, способный проезжать до 85 км только на электротяге, но он поступит в продажу позднее. Самой дорогой модификацией будет полностью электрический Grandland.

Все технические характеристики нового Opel Grandland производители раскроют в ближайшие месяцы. Старт продаж в Европе запланирован на осень текущего года.

Opel Grandland 2024
Opel Grandland 2024

Ранее «За рулем» сообщал, что из недорогих кроссоверов за 500 тыс. рублей названы лучшие.

Источник: carscoops.com

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Carscoops
23.04.2024
Фото:Carscoops
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