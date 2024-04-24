«Нужно учесть обстановку в мире»: GAC высказался о заводе в России

РБК: GAC учитывает международную обстановку в вопросе строительства завода в РФ

Китайский GAC планирует начать продажи нескольких новых моделей в РФ. Компания рассчитывает продать в стране в текущем году около 30 тыс. автомобилей.

При этом о возможной локализации производства в РФ в GAC высказываются с осторожностью. В компании отмечают, что постоянное повышение утильсбора действительно оказывает давление, и локализация на фоне этих изменений действительно обсуждается. В GAC заявили, что принятию решения мешают постоянно меняющиеся условия работы в России.

На вопрос о строительстве завода в компании пояснили, что пока в приоритете расширение модельного ряда и обслуживание автомобилей. При этом в запуске локализованного производства китайцы заинтересованы, сообщил гендиректор компании Вэй Хайган.

«Мы хотим осуществлять производство на месте, но нужно учитывать международную обстановку и разные политические условия, сейчас мы об этом думаем», – заявил он. Хайган отметил, что GAC является глобальной компанией и работает в разных странах. Автопроизводитель должен анализировать, как работать в России и при этом избежать неприятных последствий.

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Источник: Autonews.ru