#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
Где сэкономить?Auto China 2024Путешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуШиныС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРОСАГОIQ-тестНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Названы самые продаваемые автомобили на рынке России: марки и модели
24 апреля
Названы самые продаваемые автомобили на рынке России: марки и модели
СберАвто: Lada Granta стала бестселлером в...
Строители тоже предпочитают «китайцев»: назван топ спецтехники в России
24 апреля
Строители тоже предпочитают «китайцев»: назван топ спецтехники в России
КАМАЗ вошел в топ-3 по спросу на рынке...
Как себя развлекают автопутешественники на трассе М-12: оператор связи все узнал
24 апреля
Как себя развлекают автопутешественники на трассе М-12: оператор связи все узнал
Стало известно, что чаще всего смотрят водители...

Один человек погиб и четверо пострадали в страшном лобовом ДТП под Воронежем

Женщина погибла в столкновении Калины и Гранты в Воронежской области

В Верхнехавском районе Воронежской области утром 24 апреля Лада Калина под управлением 42-летнего местного жителя вылетела на встречную полосу и въехала в Ладу Гранту с 35-летним водителем за рулем.

В лобовой аварии погибла 41-летняя пассажирка Калины. Обоих водителей, а также 18-летнюю пассажирку Калины и 47-летнюю пассажирку Гранты, госпитализировали.

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A еще: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
КУПИТЬ БИЛЕТ

Еще один большой кроссовер российской сборки: какой? Когда? Почем?

ДТП произошло в 9:15 на 46-м км автодороги Панино – Верхняя Хава – Малая Приваловка. Сейчас проводится проверка и устанавливают все обстоятельства инцидента.

Ранее «За рулем» рассказал, какие кроссоверы и внедорожники по цене до 2 млн стали самыми популярными в России.

Источник: Telegram-канал пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемУшакова Ирина
Фото:МВД Медиа
Количество просмотров 1
24.04.2024
Фото:МВД Медиа
Поделиться:
Оцените материал:
0