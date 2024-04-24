Один человек погиб и четверо пострадали в страшном лобовом ДТП под Воронежем

Женщина погибла в столкновении Калины и Гранты в Воронежской области

В Верхнехавском районе Воронежской области утром 24 апреля Лада Калина под управлением 42-летнего местного жителя вылетела на встречную полосу и въехала в Ладу Гранту с 35-летним водителем за рулем.

В лобовой аварии погибла 41-летняя пассажирка Калины. Обоих водителей, а также 18-летнюю пассажирку Калины и 47-летнюю пассажирку Гранты, госпитализировали.

ДТП произошло в 9:15 на 46-м км автодороги Панино – Верхняя Хава – Малая Приваловка. Сейчас проводится проверка и устанавливают все обстоятельства инцидента.

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Источник: Telegram-канал пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области