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Неприятный запах от кондиционера: вот новый способ избавиться от него

«За рулем» рассказал, как устранить запах от кондиционера с помощью пены

Кондиционер сейчас есть практически во всех автомобилях. При эксплуатации на испаритель кондиционера попадает грязь, и он становится благоприятной средой для размножения микробов.

Из-за этого появляется неприятный запах, который начинает просачиваться в салон и доставлять дискомфорт пассажирам. «За рулем» предлагает новый способ избавиться от запаха – специальную пену для очистки. При этом важно, чтобы она попала именно на стенки испарителя, ведь источник неприятного запаха в салоне – это грязь и микробы, которые находятся на его ребрах.

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Нанести на них состав будет сложно: испаритель находится глубоко в воздуховоде и из салона его не видно, поэтому обрабатывать деталь придется на ощупь.

Нужно нанести состав на деталь по всей поверхности. При этом снимать испаритель не нужно, и в ограниченном пространстве его придется поливать пеной произвольно, стараясь попасть на стенки. Здесь можно уточнить, что пена хорошо на них держится и не стекает, даже если деталь расположена вертикально.

После обработки нужно подождать около 20 минут, чтобы пена осела. Образовавшаяся в результате жидкость вытечет через дренажное отверстие. Затем нужно завести двигатель и включить печку. Обратите внимание, что кондиционер включать не следует.

Далее нужно продуть систему и через некоторое время повторить всю процедуру, чтобы полностью устранить неприятный запах.

У приведенного способа есть достоинства и недостатки. Так, процедура не сложная и не требует больших затрат, но обрабатывать пеной стенки испарителя, не демонтируя его, не удобно.

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За РулемУшакова Ирина
Фото:freepik / standert
Количество просмотров 2
30.04.2024
Фото:freepik / standert
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