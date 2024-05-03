Начались продажи обновленного легендарного «японца»: сколько он теперь стоит

В Европе состоялся старт продаж нового Toyota Land Cruiser за 8,6 млн рублей

Обновленный внедорожник Toyota Land Cruiser вскоре поступит в продажу в Великобритании. В начале продаж автомобиль будет доступен в двух комплектациях: Invincible и First Edition. Цена на первую начинается от 74 995 фунтов стерлингов (8,59 млн руб.). First Edition стоит 79 995 фунтов стерлингов (9,16 млн руб.).

Обе версии оснащены дизельным двигателем объемом 2,8 литра и мощностью 201 л. с. Также в Британии планируют начать продажи Land Cruiser с гибридной силовой установкой в 2025 году.

Toyota Land Cruiser существенно изменился в новом поколении. В профиль дизайн кузова отражает классический силуэт Land Cruiser. Длина равна 4920 мм, колесная база составляет 2850 мм. В модификации First Edition автомобиль похож на Land Cruiser 40 1960-х годов с круглыми фарами, двухцветной окраской и 18-дюймовыми черными дисками.

Интерьер Toyota Land Cruiser 2024 года кардинально изменился. Он оснащен семью сиденьями, кондиционером с возможностью управления с передних и задних сидений, мультимедиасистемой с 12,3-дюймовым сенсорным экраном, цифровым дисплеем водителя и камерой панорамного обзора. Салон обит черной кожей.

Премьера Toyota Land Cruiser нового поколения в Британии прошла летом 2023 года, как и в Японии. Там он получил индекс J250.

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Источник: CarsUK