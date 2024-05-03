#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
Где сэкономить?Auto China 2024Путешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуШиныС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРОСАГОIQ-тестНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Спишут все деньги с карт: как туристам защитить свои деньги от мошенников
3 мая
Спишут все деньги с карт: как туристам защитить свои деньги от мошенников
Туристам рассказали о новом виде мошенничества...
В Москве под следствие отправлен сотрудник ДПС, взявший с водителя взятку 30 т.р.
3 мая
Инспектор «простил» отсутствие прав и глухую тонировку — что было дальше
В Москве под следствие отправлен сотрудник ДПС,...
В правительстве Москвы рассказали, какими видами туризма будут привлекать россиян
3 мая
В правительстве Москвы рассказали, какими видами туризма будут привлекать россиян
Собянин озвучил векторы основных направлений...

Начались продажи обновленного легендарного «японца»: сколько он теперь стоит

В Европе состоялся старт продаж нового Toyota Land Cruiser за 8,6 млн рублей

Обновленный внедорожник Toyota Land Cruiser вскоре поступит в продажу в Великобритании. В начале продаж автомобиль будет доступен в двух комплектациях: Invincible и First Edition. Цена на первую начинается от 74 995 фунтов стерлингов (8,59 млн руб.). First Edition стоит 79 995 фунтов стерлингов (9,16 млн руб.).

Обе версии оснащены дизельным двигателем объемом 2,8 литра и мощностью 201 л. с. Также в Британии планируют начать продажи Land Cruiser с гибридной силовой установкой в 2025 году.

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг-рейсинг! A еще: гоночное такси, выставка ретромашин, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
Купить билеты:

Топ-7 весенних штрафов: «попадают» даже опытные водители

Toyota Land Cruiser существенно изменился в новом поколении. В профиль дизайн кузова отражает классический силуэт Land Cruiser. Длина равна 4920 мм, колесная база составляет 2850 мм. В модификации First Edition автомобиль похож на Land Cruiser 40 1960-х годов с круглыми фарами, двухцветной окраской и 18-дюймовыми черными дисками.

Интерьер Toyota Land Cruiser 2024 года кардинально изменился. Он оснащен семью сиденьями, кондиционером с возможностью управления с передних и задних сидений, мультимедиасистемой с 12,3-дюймовым сенсорным экраном, цифровым дисплеем водителя и камерой панорамного обзора. Салон обит черной кожей.


Премьера Toyota Land Cruiser нового поколения в Британии прошла летом 2023 года, как и в Японии. Там он получил индекс J250.

Ранее «За рулем» назвал топ-3 практичных и экономичных седанов с пробегом.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: CarsUK

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемУшакова Ирина
Фото:Toyota
Количество просмотров 1
03.05.2024
Фото:Toyota
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Toyota Land Cruiser (7)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota Land Cruiser  2011
/ срок владения: более 5 лет

Достоинства:

За 8 лет эксплуатации заменил правый парктроник в этом году, ну и расходники, конечно.

Недостатки:

НЕТ

Комментарий:

В семье есть GLS 350D 4-MATIC 2018г, и TLC200 2011г, так что сравнить можно, ребята , крузак это ВАУ, GLS тоже вау , но для девочек по городу. Ранее эксплуатировал TLC80, TLC100, TLK150, Паджеро4,LEXUS RX 300. Ждем TLC 300!

-31