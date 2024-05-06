Вышла новая версия популярного в России кроссовера
Chery не сбавляет обороты и представляет обновлённую версию своего популярного кроссовера Tiggo 7. На этот раз новинка порадует не только стильным дизайном, но и функциональным интерьером, сохранив при этом привлекательную цену, сопоставимую с Lada Niva Legend.
Центральным элементом обновленного облика Tiggo 7 стала массивная хромированная решетка радиатора, выполненная в виде множества матричных элементов. Сзади по-прежнему красуются фонари, соединенные перемычкой, однако цветовая гамма кузова стала немного скуднее - теперь доступны лишь 3 варианта: белый, серый и черный.
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Вместо привычных сдвоенных 12,3-дюймовых экранов панель управления теперь украшает единый 24,6-дюймовый дисплей, создающий эффект панорамного обзора.
Обновленный Tiggo 7 сохранил габариты своего предшественника: длина составляет 4500 мм, а колесная база - 2670 мм. Под капотом новинки по-прежнему трудится 1,5-литровый турбодвигатель мощностью 156 л. с., который работает в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач или вариатором.
В Китае обновленный Tiggo 7 доступен по цене от 74,9 тыс. юаней (около 968 тыс. рублей по курсу на момент публикации). Официальная информация о стоимости и доступности новинки в России пока отсутствует.
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Источник: CarNewsChina.