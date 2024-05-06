Черный рынок останется: бизнесмен о легализации продажи «красивых» автономеров

Бизнесмен Ковалев: После легализации цены на «красивые» автономера снизятся

В РФ сформировался черный рынок по продаже «красивых» автономеров. Легализация этой сферы не решит проблему полностью, но поможет пополнить бюджет, считает общественный деятель, бизнесмен Андрей Ковалев. Аналогичный опыт уже реализован в ОАЭ и США, отметил он.

Недавно в Госдуме предложили сформировать официальный рынок продажи «красивых» автомобильных номеров, чтобы пополнить казну и лишить черный рынок покупателей.

Предприниматель отметил, что в стране уже сложился целый черный рынок «красивых» номеров. Ковалев считает, что легализовать эту сферу можно, но полностью черный рынок не истребить, так как все равно найдутся люди, которые займутся скупкой и перепродажей номеров. При этом хотя бы часть денег все-таки дойдет до бюджета, полагает бизнесмен.

«Возможно, после легализации цены на «красивые» номера снизятся, за счет чего они станут более доступными и их будут охотнее покупать», – подытожил Ковалев.

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Источник: 360