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Стало известно, на сколько вырастут в цене автомобили Lada

Глава АВТОВАЗа Соколов: Цены на автомобили Lada будут проиндексированы на 3%

Российский автопроизводитель АВТОВАЗ проиндексирует цены на автомобили Lada. Индексация составит менее 3%, сообщил глава компании Максим Соколов.

О том, что АВТОВАЗ намеревается с 13 мая 2024 года повысить цены на машины бренда Lada, сообщалось в конце апреля.

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Цены на базовые версии Lada Granta останутся прежними, но востребованные модификации прибавят от 51,1 до 66,1 тыс. рублей: максимальное повышение затронет кросс-универсал, минимальное коснется обычных седанов и лифтбеков. На 1,1 тыс. рублей станут дороже Granta Sport и Granta Sportline.

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У Lada Vesta подорожают модификации Sportline и Sportline Black. Универсал вырастет в цене на 12 тыс. рублей, седан – на 17 тыс. рублей. Покупателям Lada Niva Legend и Niva Travel придется заплатить как минимум на 51,1 тыс. рублей больше.

Глава АВТОВАЗа заявил, что себестоимость производства за последний период серьезным образом выросла, увеличились санкционные риски. Российский автопроизводитель и его поставщики вынуждены применять сложные логистические цепочки. Все это создает предпосылки для пересмотра цен.

Ранее «За рулем» перечислил самые популярные китайские кроссоверы в России.

Источник: ТАСС

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За РулемУшакова Ирина
Фото:АВТОВАЗ | Depositphotos
08.05.2024
Фото:АВТОВАЗ | Depositphotos
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