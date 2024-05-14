Новая версия Lada Granta пользуется бешеным спросом

Lada Granta с автоматической коробкой передач вызвала ажиотажный спрос в России

Россияне раскупают автомобили Lada Granta с АКП, которые появились у российских дилеров АВТОВАЗа. Так, в одном из дилерских центров Новгорода сообщили, что уже продали поступившие к ним автомобили. В Петербурге и Пскове поступившие экземпляры забронированы. На ближайшие поставки, ожидаемые в следующие 2-3 недели, все автомобили находятся в предварительной брони.

Известно, что АКП установили на машины с кузовами седан и лифтбек. Стоимость первой версии с автоматом стартует от 1,17 млн руб., а второй – от 1,24 млн руб.

На АВТОВАЗе ранее сообщали, что седаны с АКП поступили дилерам в комплектации Comfort Plus, включающей две фронтальные подушки безопасности, АБС, кондиционер, обогрев передних сидений и т.д. Лифтбеки с АКП поступили в продажу в комплектации #Club, в которую входит обогрев ветрового стекла и парктроник.

В паре с четырехступенчатой АКП у этих моделей работает 16-клапанный мотор на 98 л.с. Максимальная скорость достигает 176 км/час.

В партии Lada Granta с АКП Jatco около 5 тыс. машин. Ее будут производить в течение года.

Ранее «За рулем» рассказал, что популярнейший «китаец» подешевел в России сразу на полмиллиона.

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Источник: аналитическое агентство «Автостат»