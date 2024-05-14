#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуШиныС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРОСАГОIQ-тестНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
«Москвич» поставил перед собой амбициозные планы по наращиванию продаж в 2025 году
14 мая
«Москвич» поставил перед собой амбициозные планы по наращиванию продаж в 2025 году
Российский завод «Москвич» в 2025 году увеличит...
В Энгельсе полиция задержала пьяного водителя, устроившего ДТП в ходе погони
14 мая
Влетел сзади: сумасшедшая авария в центре города (видео)
В Энгельсе полиция задержала пьяного водителя,...
Власти еще одного региона приняли решение не нанимать на работу в такси мигрантов
14 мая
Власти еще одного региона приняли решение не нанимать на работу в такси мигрантов
В Костромской области власти запретили...

Новая версия Lada Granta пользуется бешеным спросом

Lada Granta с автоматической коробкой передач вызвала ажиотажный спрос в России

Россияне раскупают автомобили Lada Granta с АКП, которые появились у российских дилеров АВТОВАЗа. Так, в одном из дилерских центров Новгорода сообщили, что уже продали поступившие к ним автомобили. В Петербурге и Пскове поступившие экземпляры забронированы. На ближайшие поставки, ожидаемые в следующие 2-3 недели, все автомобили находятся в предварительной брони.

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A ещё: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
КУПИТЬ БИЛЕТ

Известно, что АКП установили на машины с кузовами седан и лифтбек. Стоимость первой версии с автоматом стартует от 1,17 млн руб., а второй – от 1,24 млн руб.

Что взять за 1,5 млн? Большой тест очень разных внедорожников

На АВТОВАЗе ранее сообщали, что седаны с АКП поступили дилерам в комплектации Comfort Plus, включающей две фронтальные подушки безопасности, АБС, кондиционер, обогрев передних сидений и т.д. Лифтбеки с АКП поступили в продажу в комплектации #Club, в которую входит обогрев ветрового стекла и парктроник.

В паре с четырехступенчатой АКП у этих моделей работает 16-клапанный мотор на 98 л.с. Максимальная скорость достигает 176 км/час.

В партии Lada Granta с АКП Jatco около 5 тыс. машин. Ее будут производить в течение года.

Ранее «За рулем» рассказал, что популярнейший «китаец» подешевел в России сразу на полмиллиона.

Источник: аналитическое агентство «Автостат»

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемУшакова Ирина
Фото:АВТОВАЗ
Количество просмотров 1
14.05.2024
Фото:АВТОВАЗ
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о LADA Granta (20)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
LADA Granta  2014
/ срок владения: более 5 лет

Достоинства:

Лично для меня комфортнее соляриса, ауди А4, лансера 10, киа рио, весты. Это то с чем сравнивал.

Недостатки:

Неправильно спроектирована установка ручника, а сейчас добавилась еще и цена

Комментарий:

Своих доработок немного: круиз-контроль, правильные светодиоды (лучше один раз заплатить до 500 руб и забыть(Китай, но правильный)) во все фонари, кроме головного света и ПТФ. Задний ход - светодиодная Н4. Головной свет и ПТФ - только Hella. Передние тормозные колодки ATE...

-34