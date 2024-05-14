Новая версия Lada Granta пользуется бешеным спросом
Россияне раскупают автомобили Lada Granta с АКП, которые появились у российских дилеров АВТОВАЗа. Так, в одном из дилерских центров Новгорода сообщили, что уже продали поступившие к ним автомобили. В Петербурге и Пскове поступившие экземпляры забронированы. На ближайшие поставки, ожидаемые в следующие 2-3 недели, все автомобили находятся в предварительной брони.
Известно, что АКП установили на машины с кузовами седан и лифтбек. Стоимость первой версии с автоматом стартует от 1,17 млн руб., а второй – от 1,24 млн руб.
На АВТОВАЗе ранее сообщали, что седаны с АКП поступили дилерам в комплектации Comfort Plus, включающей две фронтальные подушки безопасности, АБС, кондиционер, обогрев передних сидений и т.д. Лифтбеки с АКП поступили в продажу в комплектации #Club, в которую входит обогрев ветрового стекла и парктроник.
В паре с четырехступенчатой АКП у этих моделей работает 16-клапанный мотор на 98 л.с. Максимальная скорость достигает 176 км/час.
В партии Lada Granta с АКП Jatco около 5 тыс. машин. Ее будут производить в течение года.
Ранее «За рулем» рассказал, что популярнейший «китаец» подешевел в России сразу на полмиллиона.
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Источник: аналитическое агентство «Автостат»
Отзывы о LADA Granta (20)
Лично для меня комфортнее соляриса, ауди А4, лансера 10, киа рио, весты. Это то с чем сравнивал.
Неправильно спроектирована установка ручника, а сейчас добавилась еще и цена
Своих доработок немного: круиз-контроль, правильные светодиоды (лучше один раз заплатить до 500 руб и забыть(Китай, но правильный)) во все фонари, кроме головного света и ПТФ. Задний ход - светодиодная Н4. Головной свет и ПТФ - только Hella. Передние тормозные колодки ATE...