Аналог Toyota Camry и Kia K5 рекордно подешевел в РФ: сколько он сейчас стоит

В России седан Chery Arrizo 8 стал дешевле на 450 тыс. рублей

Седан Chery Arrizo 8, дебютировавший в России в начале июня 2023 года с ценой 3,4 млн рублей в базовой версии Prestige, сейчас в той же комплектации стоит 2,95 млн рублей. Таким образом, автомобиль подешевел на 450 тыс. рублей.

Наряду с базовой версией автомобиля стали доступнее также и две другие. Так, Chery Arrizo 8 в исполнении Ultimate годом ранее стоил 3,5 млн рублей, а сейчас его цена составляет 3,05 млн рублей.

Также на 450 тыс. рублей стала доступнее топовая версия Ultimate SE – она подешевела до 3,1 млн рублей.

Габариты Chery Arrizo 8 составляют 4757/1832/1469 мм при колесной базе 2770 мм. Седан оснащен единственным 1,6-литровым турбодвигателем мощностью 186 л.с. и 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач.

Ранее «За рулем» рассказал, что популярнейший «китаец» подешевел в России сразу на полмиллиона.

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Источник: Autonews.ru