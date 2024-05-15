Мотоциклистам — особый контроль: подробности
Камеры теперь распознают номера мотоциклов-нарушителей и фиксируют те же нарушения, что и у автомобилей, и дополнительно те, что относятся непосредственно к этому двухколесному виду ТС.
В этом году более 1,7 тыс. камер установлены в местах аварийности и там, где мотоциклисты чаще нарушают ПДД.
Какие нарушения мотоциклистов сегодня способны фиксировать камеры?
Вот примеры:
- управление мотоциклом без шлема или перевозка пассажира без шлема
- превышение скорости
- проезд на запрещающий сигнал светофора
- проезд по полосе для городского транспорта
- несоблюдение требований дорожных знаков и разметки и т.д.
Максим Ликсутов, заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта:
– Соблюдение правил дорожного движения позволяет сохранить жизни. Это общая обязанность всех водителей. Для повышения безопасности мы используем комплексы фотовидеофиксации, которые фиксируют нарушения на дорогах.
В этом году более 1,7 тыс. камер установлены в местах аварийности и там, где мотоциклисты чаще нарушают ПДД – надеемся, что этот сезон станет еще безопаснее для мотоциклистов и других участников движения в Москве.
Недавно выяснилось, что большинство мотоциклистов в РФ не оформляют «автогражданку». Количество мотоциклов в России превышает число оформленных полисов ОСАГО в 6,4 раза. При этом средняя стоимость полиса для мотоцикла в прошлом году составила всего 2210 рублей.
Источник: Дептранс Москвы