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Мотоциклистам — особый контроль: подробности

Штрафы за нарушения ПДД мотоциклистами в Москве выписывают 1716 камер ЦОДД

Камеры теперь распознают номера мотоциклов-нарушителей и фиксируют те же нарушения, что и у автомобилей, и дополнительно те, что относятся непосредственно к этому двухколесному виду ТС.

В этом году более 1,7 тыс. камер установлены в местах аварийности и там, где мотоциклисты чаще нарушают ПДД.

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Какие нарушения мотоциклистов сегодня способны фиксировать камеры?

Вот примеры:

  • управление мотоциклом без шлема или перевозка пассажира без шлема
  • превышение скорости
  • проезд на запрещающий сигнал светофора
  • проезд по полосе для городского транспорта
  • несоблюдение требований дорожных знаков и разметки и т.д.

Максим Ликсутов, заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта:

– Соблюдение правил дорожного движения позволяет сохранить жизни. Это общая обязанность всех водителей. Для повышения безопасности мы используем комплексы фотовидеофиксации, которые фиксируют нарушения на дорогах.

Регионы получат больше «штрафных» прав

В этом году более 1,7 тыс. камер установлены в местах аварийности и там, где мотоциклисты чаще нарушают ПДД – надеемся, что этот сезон станет еще безопаснее для мотоциклистов и других участников движения в Москве.

Недавно выяснилось, что большинство мотоциклистов в РФ не оформляют «автогражданку». Количество мотоциклов в России превышает число оформленных полисов ОСАГО в 6,4 раза. При этом средняя стоимость полиса для мотоцикла в прошлом году составила всего 2210 рублей.

Источник: Дептранс Москвы

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За РулемАлексеева Елена
Фото:Depositphotos/Unsplash
Количество просмотров 2
15.05.2024
Фото:Depositphotos/Unsplash
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