Мотоциклистам — особый контроль: подробности

Штрафы за нарушения ПДД мотоциклистами в Москве выписывают 1716 камер ЦОДД

Камеры теперь распознают номера мотоциклов-нарушителей и фиксируют те же нарушения, что и у автомобилей, и дополнительно те, что относятся непосредственно к этому двухколесному виду ТС.

В этом году более 1,7 тыс. камер установлены в местах аварийности и там, где мотоциклисты чаще нарушают ПДД.

Какие нарушения мотоциклистов сегодня способны фиксировать камеры?

Вот примеры:

управление мотоциклом без шлема или перевозка пассажира без шлема

превышение скорости

проезд на запрещающий сигнал светофора

проезд по полосе для городского транспорта

несоблюдение требований дорожных знаков и разметки и т.д.

Максим Ликсутов, заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта:

– Соблюдение правил дорожного движения позволяет сохранить жизни. Это общая обязанность всех водителей. Для повышения безопасности мы используем комплексы фотовидеофиксации, которые фиксируют нарушения на дорогах.

В этом году более 1,7 тыс. камер установлены в местах аварийности и там, где мотоциклисты чаще нарушают ПДД – надеемся, что этот сезон станет еще безопаснее для мотоциклистов и других участников движения в Москве.

Недавно выяснилось, что большинство мотоциклистов в РФ не оформляют «автогражданку». Количество мотоциклов в России превышает число оформленных полисов ОСАГО в 6,4 раза. При этом средняя стоимость полиса для мотоцикла в прошлом году составила всего 2210 рублей.



Источник: Дептранс Москвы