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Четверо погибли: что известно о страшном тройном ДТП на трассе под Самарой

В Самарской области на трассе М-5 в ДТП с тремя машинами погибли 4 человека

Две легковушки столкнулись с грузовиком под Самарой. Авария произошла в 05:35 (04:35 мск) на 1111-м км трассы М-5 «Урал» в Сергиевском районе Самарской области.

По предварительным данным, Toyota Hilux совершила касательное столкновение с автомобилем Lada Kalina, выезжавшим на автодорогу М-5 со стороны села Сергиевск. Затем Toyota выскочила на встречную полосу, где столкнулась с грузовиком.

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Автомат, ароматизатор и оттоманка: модный «китаец» стал еще дружелюбнее

Погибли водитель и два пассажира иномарки и водитель грузовика. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее «За рулем» рассказал, что популярнейший «китаец» подешевел в России сразу на полмиллиона.

Источник: Telegram-канал пресс-службы ГУ МВД Самарской области

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За РулемУшакова Ирина
Фото:МВД Медиа
15.05.2024
Фото:МВД Медиа
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