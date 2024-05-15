Четверо погибли: что известно о страшном тройном ДТП на трассе под Самарой

В Самарской области на трассе М-5 в ДТП с тремя машинами погибли 4 человека

Две легковушки столкнулись с грузовиком под Самарой. Авария произошла в 05:35 (04:35 мск) на 1111-м км трассы М-5 «Урал» в Сергиевском районе Самарской области.

По предварительным данным, Toyota Hilux совершила касательное столкновение с автомобилем Lada Kalina, выезжавшим на автодорогу М-5 со стороны села Сергиевск. Затем Toyota выскочила на встречную полосу, где столкнулась с грузовиком.

Погибли водитель и два пассажира иномарки и водитель грузовика. По факту ДТП проводится проверка.

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Источник: Telegram-канал пресс-службы ГУ МВД Самарской области