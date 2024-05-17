АВТОВАЗ будет выпускать больше автомобилей семейства Niva

Темп сборки внедорожников Niva Legend и Niva Travel увеличен до 50 машин в час

В течение корпоративного отпуска, длившегося с 28 апреля по 12 мая, АВТОВАЗ вложил около 330 млн рублей в программу по реновации, подготовке выпуска новых моделей и увеличению производственных мощностей. Производитель сообщает, что было выполнено 8216 различных работ. Часть из них касалась повышения темпа выпуска внедорожников Niva Legend и Niva Travel.

«С целью увеличения производительности конвейера сборки автомобилей семейства Niva до 50 единиц в час были проведены работы в производствах шасси, двигателей, кузнечных поковок, алюминиевого литья», – сообщает пресс-служба предприятия.

Напомним, что за апрель было продано 5044 экземпляров Niva Travel и 4501 экземпляров Niva Legend. В топе продаж новых легковых машин тольяттинские внедорожники заняли в апреле четвертое и пятое места, однако в динамике с начала года Ниву Legend на одну позицию вниз оттеснил Geely Monjaro. Но уровень популярности классического внедорожника у россиян все еще высок и уступает лишь Гранте.

Niva Legend и Niva Travel

Пользуется успехом и Niva Travel, но в мае она подорожала... Отметим, что причины повышения темпа сборки внедорожников (рост спроса среди населения, госзаказ для медслужбы и МЧС, нужды СВО) производитель не уточняет.