Российский рынок в ближайшем будущем лишится многих хороших авто: в чем причина?

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Индексация утильсбора приведет к исчезновению с российского рынка некоторых авто

Эксперты в автомобильной отрасли предупреждают о возможном исчезновении части машин с российского рынка после повышения утильсбора.

Если утильсбор будет индексироваться ежегодно, как планируется депутатами, то многие автомобили с более низкими ценами могут стать недоступными для россиян. Это может повлиять на компании, только начавшие сборку автомобилей в России, и привести к дальнейшему росту цен, включая цены на автомобили от «АвтоВАЗа».

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Что взять за 1,5 млн? Большой тест очень разных внедорожников

Например, утильсбор на автомобили с двигателями от 1 до 2 литров предлагают увеличить с 300 тысяч до 556 тысяч рублей в этом году, а к 2030 году – вдвое. Для электромобилей предлагается увеличить утильсбор в 4 раза. Эксперт Олег Мосеев отмечает, что такой резкий рост утильсбора может привести к уходу с рынка российских частей китайских производителей, например, продажи Changan Alsvin могут прекратиться, а модели Omoda могут быть под угрозой.

Компенсации утильсбора для некоторых моделей пока не рассматриваются из-за недостаточной локализации производства.

Источник: Carsweek

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За РулемЛежнин Роман
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Количество просмотров 2
19.05.2024
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