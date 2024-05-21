Раскрыта цена копии Chery Tiggo 7 Pro в России
No Limits: российский кроссовер XCite X-Cross 7 будет стоить от 2,5 млн рублей
Цена на новый российский кроссовер XCite X-Cross 7 будет начинаться от 2,5 млн рублей, информирует Telegram-канал No Limits.
«Именно под такую сумму автосалоны Xcite предлагают бронировать автомобили с внесением предоплаты в сумме 5 тыс. рублей», – сообщают авторы канала.
Дилеры заявили, что АВТОВАЗ получает компенсацию утилизационного сбора на данный автомобиль, поэтому завод смог дать такую цену. Chery при этом выплачивает весь утильсбор в полном объеме.
XCite X-Cross 7 собирают крупноузловым методом на бывшем заводе Nissan в Петербурге, продажи автомобиля стартуют 27 мая.
Ранее «За рулем» сообщал, что популярнейший китайский бренд представил новый кроссовер по цене Lada Vesta.
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Источник: Telegram-канал No Limits
Фото:Администрация Санкт-Петербурга
21.05.2024
Фото:Администрация Санкт-Петербурга
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