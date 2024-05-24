Отказали тормоза: грузовик устроил массовое ДТП в Петербурге

В Петербурге грузовик с бетонными блоками въехал в машину, пострадала женщина

Грузовик устроил массовое ДТП на Пискаревском проспекте в Петербурге утром 24 мая. Уточняется, что у автомобиля, груженного бетонными блоками, в ходе движения отказали тормоза.

Водитель большегруза, пытаясь уйти от столкновения с легковой машиной, попытался протиснуться между ней и поребриком, но не справился с управлением, налетел на поребрик и столкнулся с легковушкой, за рулем которой находилась 37-летняя женщина.

Во время ДТП у грузовика открылись борта, и на дорогу вывалились каменные блоки.

Женщина-водитель находится в медучреждении. О состоянии водителя грузовика не сообщается. Полиция выясняет обстоятельства инцидента.

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Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области