Этот знакомый семейный «японец» снова в России: сколько он стоит

Дилеры привезли в Россию новые Nissan X-Trail по цене от 3,67 млн рублей

Кроссовер Nissan X-Trail, который ранее собирали на заводе Nissan в Петербурге, снова можно купить в России. Теперь эти автомобили поставляют в Россию из КНР, а цены на них на одном из популярных сайтов объявлений начинаются от 3 670 000 рублей.

Nissan X-Trail

За такую сумму новый полноприводный паркетник X-Trail китайской сборки привезет в Россию мультибрендовый автосалон из Владивостока. За указанную стоимость предлагается гибридная версия автомобиля, оснащенная силовой установкой e-Power, где колеса приводит в движение электродвигатель, а 1,5-литровый 158-сильный бензиновый турбомотор выступает только в роли генератора.

Интерьер Nissan X-Trail

В объявлениях не сказано, какая комплектация у автомобиля, но по фото можно понять, что даже у самого доступного кроссовера из всех есть кожаный двухцветный салон, приборная панель с крупным дисплеем бортового компьютера, мультимедийный комплекс, кожаный мульти-руль и прочее.

Такой же кроссовер, но в максимальной комплектации Extreme Edition, за 3 763 688 рублей продает дилер из Краснодара.

Ранее «За рулем» сообщал, какие автомобили чаще всего угоняют в России.

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Источник: Автоновости дня