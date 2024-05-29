Итальянские корни: богатое оснащение и изысканный дизайн автомобилей SWM

Итало-китайский бренд SWM рассказал о дизайне своих автомобилей

Кроссоверы от автопроизводителя SWM интересны не только своим богатым оснащением, но и изысканным итальянским дизайном, четко отражающим корни этой марки. В команде SWM акцент сделан на дизайне машин, где модели G01, G01F и G05 Pro пропитаны итальянской эстетикой. Инженеры и дизайнеры погружались в историю компании, вдохновляясь яркими футуристическими концепциями прошлого века, которые они адаптировали для нынешних городских условий.

У моделей G01 и G01F одинаковая техническая платформа, но они демонстрируют различные дизайнерские решения.

SWM G01F

G01 выделяется благодаря уникальной комбинации яркости и передовых технологий. Кроссовер демонстрирует стильный дизайн с выразительным рельефным капотом, радиаторной решеткой с характерными горизонтальными ламелями, мощными рейлингами на крыше и боковыми зеркалами, сливающимися с повторителями поворотов и фонарями в единый хромированный элемент. Светодиодные дневные ходовые огни и передние фары гарантируют отличную видимость на дороге и подчеркивают современный облик машины.

Интерьер автомобиля отличается роскошью: отделка из премиальной экокожи с красной строчкой, панорамная крыша с электроприводом, цифровая 7-дюймовая приборная панель и современная мультимедийная система с 10-дюймовым тачскрином.

Модель G01F создана на основе G01, но ее отличает более агрессивный характер. Машина привлекает внимание благодаря динамичному бамперу, масштабным воздухозаборникам и решетке радиатора со стильным ромбовидным рисунком. Спойлер, двойная выхлопная система с хромированными трубами и 18-дюймовые легкосплавные диски придают кроссоверу спортивный вид.

G05 Pro – это просторный семейный кроссовер с элегантным дизайном. Внушительная внешность подчеркнута выразительными передними и задними бамперами, стильными фарами и строгими колесными дисками диаметром 17 или 18 дюймов. В топовых комплектациях G05 Pro предлагает просторный салон с тремя рядами сидений, климат-контролем, панорамной крышей и прочими опциями.

Каждая деталь салона обеспечивает комфортное вождение как в городе, так и на трассе.

Сеть автосалонов бренда SWM широко развита в РФ, в стране представлена вся модельная линейка бренда. Стоимость автомобиля SWM G01F начинается от 2,42 млн рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что признанный самым надежным в мире автомобиль теперь продается в России.

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Источник: Пресс-служба SWM