Что ждет бренд Volga на российском рынке

Эксперты рассказали, при каком условии россияне будут покупать автомобили Volga

Эксперты высказали мнение о том, что ждёт бренд Volga на российском рынке. Перспективы марки в стране зависят от целого ряда факторов, но больше всего от цены, считают специалисты.

По мнению главы пресс-службы ГК «Expocar» Александра Ковалева, продажи в основном зависят от ценовой политики и маркетинговой стратегии. Он предполагает, что в 2025 году может быть продано 20-30 тысяч автомобилей нового бренда. В основном машины марки будут покупать физлица, до трети от общего объёма может прийтись на госзакупки.

Новые модели VOLGA

Руководитель отдела маркетинга и PR ГК «БорисХоф» Аркадий Григорьев также считает, что объем продаж зависит от стоимости машин. Например, «Москвичу» пришлось снизить цены, поскольку автомобили бренда покупали неохотно.

Шеф-редактор радио «Автодор» Игорь Моржаретто предполагает, что в первоначально упор будет сделан на корпоративных клиентов.

«Не зря же первой моделью станет седан...», – рассуждает он.

А затем, с появлением кроссоверов, в продажи активно вовлекутся и другие группы покупателей.

Презентация автомобилей Volga прошла 21 мая в Нижнем Новгороде на выставке «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2024). Машины будут предлагаться в трех классах: Volga С40 — седан класса D, Volga К30 — кроссовер класса С, Volga К40 — кроссовер класса D. Выпуск машин запланирован на 2024 год.

Ранее «За рулем» сообщал, что седан Kia K3 продолжает дешеветь в России.

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Источник: Аналитическое агентство «Автостат»