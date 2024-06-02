Доступная цена, знаменитый бренд, не «китаец»: в России предлагается достойный вариант

На российском рынке появились кроссоверы Chevrolet Tracker от 2,1 млн рублей

В мире, где царят китайские кроссоверы, а цены на автомобили взлетают, появление нового, доступного по цене и не китайского варианта – это событие. Именно этим и обещает стать Chevrolet Tracker, вернувшийся на российский рынок после нескольких лет отсутствия.

Несмотря на то, что Chevrolet покинул Россию в 2015 году, «частники» и крупные автодилеры нашли способ привезти новые Chevrolet Tracker из-за рубежа, предлагая покупателям привлекательную альтернативу китайским брендам.

Chevrolet Tracker RS

Цены на Tracker начинаются от 2 100 000 рублей, что делает его одним из самых доступных кроссоверов на рынке. Особенно привлекательна цена, если учесть богатую комплектацию, включающую кожаный салон с красной строчкой, панорамную крышу, бесключевой доступ, светодиодные фары, климат-контроль, круиз-контроль с удержанием в полосе, камеру заднего вида, медиасистему с Apple CarPlay/Android Auto и 17-дюймовые диски.

В России доступны несколько вариантов Tracker. Базовая версия с 1,0-литровым 116-сильным турбомотором Ecotec и 6-ступенчатой автоматической коробкой передач продается за 2 150 000 рублей. Спортивная версия RS с 1,5-литровым 184-сильным турбомотором и вариатором обойдётся в 2 390 000 рублей.

Напомним, Chevrolet Tracker построен на модульной платформе Global Emerging Markets (GEM), разработанной General Motors совместно с китайским концерном SAIC. По габаритам он чуть уступает Hyundai Creta: его длина составляет 4270 мм, ширина – 1791 мм, а высота – 1627 мм при колесной базе 2750 мм. Дорожный просвет равен 161 мм, а багажник в стандартной конфигурации (при поднятых спинках задних сидений) вмещает 390 литров груза.

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Источник: Автоновости дня