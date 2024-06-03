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Самый надежный компактный автомобиль в мире теперь в России: цена вполне доступна

В России появились в продаже новые хэтчбеки Suzuki Swift дешевле 2 млн рублей

Автомобиль Suzuki Swift участники рынка поставляют в Россию по параллельному импорту. Сейчас модель есть в продаже в двух городах по цене менее 2 млн рублей. Suzuki Swift признан самым надежным компактным автомобилем в мире по данным WhatCar и страховой компании MotorEasy.

В Самаре Suzuki Swift стоит 1 985 000 рублей. Продавец уточняет, что машину купили в ОАЭ и растаможили в России, полностью оплатив утильсбор и прочие расходы.

Suzuki Swift
Suzuki Swift
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Российский рынок кроссоверов пополнился еще одним добротным экземпляром

В число опций автомобиля входят галогеновые фары, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя, однозонный климат-контроль, задние парктроники с камерой заднего вида, отделанные тканью сиденья и прочее.

В Тюмени такие автомобили стоят также примерно 2 млн рублей, при этом салон у них отделан эко-кожей. Что касается техники, то она у всех машин одинаковая и включает 1,2-литровый двигатель и роботизированную коробку переключения передач.

Интерьер Suzuki Swift
Интерьер Suzuki Swift

Ранее «За рулем» сообщал, что достойный аналог Hyundai Creta резко подешевел в России.

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Источник: Автоновости дня

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Suzuki
Количество просмотров 1
03.06.2024
Фото:Suzuki
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