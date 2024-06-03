#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуШиныС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРОСАГОIQ-тестНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер Москвич 3
3 июня
Самый популярный и доступный кроссовер Москвич подорожал
В России кроссовер Москвич 3 2024 года выпуска...
Не только от укачивания: мы знаем, что должно быть в идеальной автоаптечке
3 июня
Не только от укачивания: мы знаем, что должно быть в идеальной автоаптечке
Эксперт Сапронова рассказала, чем дополнить...
Робот-гуманоид Ubtech
3 июня
Новейшие роботы-гуманоиды будут собирать машины этого китайского бренда
Dongfeng внедрила роботов-гуманоидов Ubtech в...

Новейшие роботы-гуманоиды будут собирать машины этого китайского бренда

Dongfeng внедрила роботов-гуманоидов Ubtech в производство своих автомобилей

31 мая Dongfeng Liuzhou Motor, дочерняя компания Dongfeng Motor Corporation, и Ubtech Technology заключили договор о сотрудничестве по использованию гуманоидных роботов на автозаводе компании. Теперь промышленный гуманоидный робот Walker S от Ubtech будет внедрен на производственные линии Dongfeng Liuzhou Motor.

Робот будет выполнять самые различные задачи, как, например, проверка ремней безопасности, тестирование дверных замков, контроль качества кузова, нанесение этикеток. Еще он будет взаимодействовать с традиционным автоматизированным оборудованием для решения сложных задач.

Робот-гуманоид Ubtech
Робот-гуманоид Ubtech
ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A ещё: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
КУПИТЬ БИЛЕТ

Российский рынок кроссоверов пополнился еще одним добротным экземпляром

У промышленного гуманоидного робота Walker S высотой 1,7 метра, пропорции близки к человеческим. Он в состоянии взаимодействовать с заводской системой и делиться данными в реальном времени. Робот оснащен 41 высокопроизводительным сервоприводом и имеет продвинутые сенсорные возможности, благодаря чему он может воспринимать окружающую среду и взаимодействовать с объектами и людьми.

Робот-гуманоид Ubtech
Робот-гуманоид Ubtech

Ранее «За рулем» сообщал, что достойный аналог Hyundai Creta резко подешевел в России.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Gizmochina

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемУшакова Ирина
Фото:GizmoChina
03.06.2024
Фото:GizmoChina
Поделиться:
Оцените материал:
0