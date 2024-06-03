Новейшие роботы-гуманоиды будут собирать машины этого китайского бренда

Dongfeng внедрила роботов-гуманоидов Ubtech в производство своих автомобилей

31 мая Dongfeng Liuzhou Motor, дочерняя компания Dongfeng Motor Corporation, и Ubtech Technology заключили договор о сотрудничестве по использованию гуманоидных роботов на автозаводе компании. Теперь промышленный гуманоидный робот Walker S от Ubtech будет внедрен на производственные линии Dongfeng Liuzhou Motor.

Робот будет выполнять самые различные задачи, как, например, проверка ремней безопасности, тестирование дверных замков, контроль качества кузова, нанесение этикеток. Еще он будет взаимодействовать с традиционным автоматизированным оборудованием для решения сложных задач.

Робот-гуманоид Ubtech

У промышленного гуманоидного робота Walker S высотой 1,7 метра, пропорции близки к человеческим. Он в состоянии взаимодействовать с заводской системой и делиться данными в реальном времени. Робот оснащен 41 высокопроизводительным сервоприводом и имеет продвинутые сенсорные возможности, благодаря чему он может воспринимать окружающую среду и взаимодействовать с объектами и людьми.

Робот-гуманоид Ubtech

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Источник: Gizmochina