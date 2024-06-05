Платите штрафы за нового владельца проданного авто? Выход есть, причем законный

Водителям разрешат снять с учета проданный автомобиль, не дожидаясь 10 дней

Российские автовладельцы смогут снимать с учета транспортное средство, не дожидаясь 10 дней после совершения сделки купли-продажи. Соответствующие поправки к уже принятому в первом чтении законопроекту одобрила накануне правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

В настоящее время снять с государственного учета проданную машину можно только по окончании 10 дней с момента ее продажи. Из-за этого прежние владельцы получают штрафы за нарушение ПДД новым владельцем. Они вынуждены обжаловать штрафы, потому что проданная машина еще не зарегистрирована на нового хозяина машины.

«В течение 10 дней покупатель обязан поставить автомобиль на учет, но некоторые недобропорядочные граждане мало того, что это не делают, но и известны случаи, когда они меняли дату на договоре-купли продажи и продлевали себе «льготный» на нарушения ПДД период. Законопроект должен решить эту проблему», – убежден майор ГАИ в отставке, автоэксперт Виктор Кондрашин.

Иногда камеры фото- и видеофиксации фиксируют только номера автомобилей, из-за этого сложно доказать, что за рулем сидел новый владелец машины. В таких ситуациях в качестве доказательства не помогает даже договор купли-продажи.

Законопроект предлагает упростить процедуру прекращения учета авто, для этого прежнему владельцу достаточно будет подать заявление в регистрационное подразделение ГАИ сразу же после оформления сделки купли-продажи. Причем саму сделку можно оформить не только в нотариальной конторе, но и на Госуслугах.

Отмечается, что такое нововведение распространится и на жителей ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Им разрешат снять с учета транспортные средства, объявленные украинскими правоохранительными органами в розыск, и для этого необязательно даже представлять информацию о фактическом отсутствии у них автомобиля.

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Источник: Известия