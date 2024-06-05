Платите штрафы за нового владельца проданного авто? Выход есть, причем законный

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Водителям разрешат снять с учета проданный автомобиль, не дожидаясь 10 дней

Российские автовладельцы смогут снимать с учета транспортное средство, не дожидаясь 10 дней после совершения сделки купли-продажи. Соответствующие поправки к уже принятому в первом чтении законопроекту одобрила накануне правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

В настоящее время снять с государственного учета проданную машину можно только по окончании 10 дней с момента ее продажи. Из-за этого прежние владельцы получают штрафы за нарушение ПДД новым владельцем. Они вынуждены обжаловать штрафы, потому что проданная машина еще не зарегистрирована на нового хозяина машины.

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«В течение 10 дней покупатель обязан поставить автомобиль на учет, но некоторые недобропорядочные граждане мало того, что это не делают, но и известны случаи, когда они меняли дату на договоре-купли продажи и продлевали себе «льготный» на нарушения ПДД период. Законопроект должен решить эту проблему», – убежден майор ГАИ в отставке, автоэксперт Виктор Кондрашин.

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Иногда камеры фото- и видеофиксации фиксируют только номера автомобилей, из-за этого сложно доказать, что за рулем сидел новый владелец машины. В таких ситуациях в качестве доказательства не помогает даже договор купли-продажи.

Законопроект предлагает упростить процедуру прекращения учета авто, для этого прежнему владельцу достаточно будет подать заявление в регистрационное подразделение ГАИ сразу же после оформления сделки купли-продажи. Причем саму сделку можно оформить не только в нотариальной конторе, но и на Госуслугах.

Отмечается, что такое нововведение распространится и на жителей ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Им разрешат снять с учета транспортные средства, объявленные украинскими правоохранительными органами в розыск, и для этого необязательно даже представлять информацию о фактическом отсутствии у них автомобиля.

Источник: Известия

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 2
05.06.2024
Фото:Depositphotos
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