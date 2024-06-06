Наш ответ санкциям: в России выпуск автомобилей вырос в 1,5 раза с начала года

Минпромторг: продажи новых легковых авто в РФ с начала года выросли на 82%

Продажи автомобилей на авторынке России за первые пять месяцев в период с января по май 2024 года выросли в годовом выражении на 68% и составили почти 700 тысяч автомобилей. Об этом рассказал замглавы Минпромторга РФ Альберт Каримов.

В ходе своего выступления на сессии «Российский автопром: второе рождение в новых реалиях» в рамках Петербургского международного экономического форума он подчеркнул, что наибольший рост продемонстрировал сегмент легковых автомобилей.

«По итогу января – мая мы отмечаем и рост внутреннего рынка новых автомобилей практически на 70% по сравнению с январем – маем прошлого периода», – уточнил замглавы ведомства.

В сегменте легковых автомобилей рост составил 82% – 591 тыс. единиц, продажи легкого коммерческого транспорта достигли 50,1 тыс. единиц (рост на 45%), грузового транспорта – 48,8 тыс. экземпляров (рост на 0,5%), автобусов – 9,1 тыс. единиц (рост на 19%).

В мае текущего года на рынке было реализовано 146,3 тыс. новых автомобилей – это на 58% больше показателя за аналогичный период 2023 года, но меньше на 9% от итогов апреля 2024 года. Из этого количества 126 тыс. единиц приходится на легковые автомобили (+75% к показателям мая прошлого года), 9,7 тыс. – на легкие коммерческие автомобили (+25%), 9,2 тыс. – на грузовики (падение на 17%) и 1,4 тыс. – на автобусы (падение на 11%).

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Источник: transport-news.ru