168 л.с., надежная АКП: в РФ скоро появится новый компактный кроссовер из Китая

Продажи компактного кроссовера Hongqi HS3 стартуют в России до конца 2024 года

Китайский автобренд Hongqi в текущем году представит в РФ новый компактный кроссовер Hongqi HS3, сообщил исполнительный директор компании Hongqi в России Иван Савельев.

Он уточнил, что модель появится у дилеров марки до конца 2024 года. Также в этом году на рынок РФ планируют вывести обновленный бестселлер марки — среднеразмерный кроссовер Hongqi HS5 с обновленным дизайном и улучшенным оснащением.

Hongqi HS3

Модель Hongqi HS3 впервые презентовали на автосалоне в Шанхае весной 2023 года. Длина кузова авто равна 4655 мм при колесной базе 2770 мм. Что касается технической части, то предлагаются два турбированных агрегата: 1,5 л мощностью 168 л.с. в связке с семидиапазонным «роботом» и двухлитровый двигатель (252 л.с.), который работает с 8-ступенчатой АКП.

В числе опций панорамный люк, два 12-дюймовых экрана в салоне, система бесключевого доступа, адаптивный круиз-контроль и прочее.

Hongqi HS3

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Источник: «Газета.Ru»