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Знай наших! Российскую нейросеть внедрят в службу такси за рубежом

В такси Саудовской Аравии внедрят российскую нейросеть по распознаванию личности

Для работы службы такси в Саудовской Аравии используют российскую нейросеть. Речь идет о технологии распознавания лиц, которую могут внедрить в систему идентификации водителей службы такси в арабской стране. Об этом рассказал генеральный директор компании-разработчика нейросети NtechLab Алексей Паламарчук.

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«Это новое для нас технологическое направление, где мы можем применить весь наш опыт использования видеоаналитики. Искусственный интеллект трудно обмануть. Алгоритмы искусственного интеллекта в состоянии отличить реального владельца аккаунта от мошенника и даже от силиконовой маски с его лицом», – рассказал гендиректор.

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Водителям службы такси достаточно записать небольшое видео с четким изображением лица и отправить его на обработку искусственному интеллекту. Паламарчук уверяет, что ИИ обладает высокой степенью надежности в распознавании личности.

Отмечается, что рассматривается также возможность внедрения российской технологии для внедрения в такси в Египте и Марокко.

Компания NtechLab основана в 2015 году, она хорошо известна в России разработками не только в области распознавания лиц и силуэтов людей, но также автомобилей и их номерных знаков. Продукцию компании используют в более чем 30 регионах РФ и 30 странах, штаб-квартира NtechLab находится в Москве.

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Источник: ТАСС

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Unsplash
Количество просмотров 3
08.06.2024
Фото:Unsplash
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