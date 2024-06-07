Надежный и выносливый 193-сильный «японец» появился в России по доступной цене

Дилеры привезли в Россию самый надежный компактный кроссовер в мире Honda CR-V

Признанный экспертами iSeeCars самым надежным компактным кроссовером на рынке, Honda CR-V с 1,5-литровым 193-сильным мотором теперь поставляется в РФ по альтернативным схемам. Цены на Honda CR-V последнего, шестого поколения начинаются от 3 441 507 рублей, следует из объявлений о продаже автомобилей на популярном классифайде.

За такую сумму новый CR-V 2023 г. в. готов привезти из КНР автосалон из Благовещенска. Уточняется, что указанный ценник посчитан по курсу валют на день его публикации, в стоимость входят затраты на растаможку и на документы, необходимые для постановки машины на учет.

Honda CR-V

Аналогичный автомобиль, но в более богатой комплектации с полным приводом этот же автосалон готов привезти за 3 816 601 рубль. Кроссовер также оснащен 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 193 л.с., вариатором и передним приводом.

Гибридный вариант нового кроссовера продают под заказ во Владивостоке по цене от 3 945 000 рублей. Автомобиль оснащен бензоэлектрической силовой установкой мощностью 204 л.с., состоящей из 2,0-литрового бензинового атмосферника (выступает в роли генератора, подзаряжающего батарею) и 184-сильного электромотора.

Интерьер Honda CR-V

Ранее «За рулем» сообщал, что в России появились в продаже новые кроссоверы Kia Soul по цене от 2,6 млн рублей.

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Источник: Автоновости дня