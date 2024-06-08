На продажу выставили безумный 12-метровый Hummer

В Москве продается 325-сильный Хаммер-лимузин длиной 12 метров

На классифайдах появился примечательный автомобиль, созданный на базе внедорожника Hummer H2. В объявлении о продажи этой машины говорится, что она выпущена в 2004 году, имеет пробег 186 000 км и сменила двух владельцев. Под капотом – 6-литровый мотор мощностью 325 л. с., работающий в паре с 6-ступенчатым автоматом.

Лимузин на базе Hummer H2

И да, в районе капота этот автомобиль выглядит вполне обычным H2, но вот дальше... Длина кузова этого лимузина составляет 12 метров, крыша «надставлена» для получения возможности вставать в полный рост. Примерно в середине кузова по правому борту появилась подъемная дверь, открывающая доступ в салон.

Интерьер лимузина на базе Hummer H2

В нем мы находим игривого вида диваны, причем часть из них стоит даже в задней части, где у обычного Хаммера в кузове пикап располагается грузовая платформа. Тут она затянута пологом (к настоящему моменту – видавшему виды) и, очевидно, предполагает поездки с ветерком.

Высокий потолок с изображениями игральных карт как будто должен давать простор, но, судя по фотографиям, в машине все же довольно тесно. Так что, если купите его, отдавайте предпочтение самым стройным моделям и не слишком усердствуйте с их количеством – иначе придется покупать второй такой же лимузин, заметный на некоторых фото. А этого красавца отдают всего за 899 000 рублей.

Лимузин на базе Hummer H2

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Источник: Avito