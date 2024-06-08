Автомобильный звук не будет прежним: искусственный интеллект вмешался в индустрию

Meizu выпустила систему умной кабины и аудиосистему с искусственным интеллектом

Geely и Meizu, объединив усилия, представили системы Galaxy Flyme Auto и Flyme Sound Limitless Voice, которые обещают перевернуть представление о развлечениях в автомобиле.

Galaxy Flyme Auto – это не просто информационно-развлекательная система. Это полноценная интеллектуальная платформа, которая объединяет в себе передовые технологии и создает уникальный пользовательский опыт.

Geely Galaxy E5

Управлять системой можно с помощью интуитивно понятных жестов, не отрывая рук от руля. Большой выбор различных рабочих столов, оптимизированных под ваши потребности, делает возможность персонализации интерфейса.

С помощью голосового управления можно управлять мультимедиа, навигацией, климат-контролем и другими функциями, не отвлекаясь от дороги. Система автоматически подстраивается под ваши предпочтения, предлагая наиболее релевантный контент в зависимости от ситуации. Также система позволяет управлять системой без ключа, передавать маршруты с телефона на автомобильную навигацию, а также интегрировать приложения из разных платформ.

Galaxy Flyme Auto автоматически синхронизируется с вашим смартфоном, обеспечивая плавный переход между мобильными приложениями и автомобильными функциями.

Сердцем является разработанный Geely 7-нм чип автомобильного класса Dragon Eagle 1, который вдвое мощнее, чем Qualcomm Snapdragon 8155. Это гарантирует максимально плавную работу системы и молниеносную скорость обработки данных.

Geely Galaxy E5

Система Flyme Sound Limitless Voice основана на искусственном интеллекте, она превращает салон автомобиля в настоящую концертную площадку. 9.1.6-канальная звуковая система обеспечивает невероятное объемное звучание. Мощная система с 27 динамиками общей мощностью 2000 Вт создает эффект полного погружения в звук. Система способна воссоздать акустическую атмосферу различных площадок, от студий звукозаписи до концертных залов.

Системы Galaxy Flyme Auto и Flyme Sound Limitless Voice уже доступны в модели Geely Galaxy E5 и планируется их внедрение в другие новые модели автомобилей Geely.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: CarNewsChina