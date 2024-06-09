Замена Toyota Camry обзавелась новой АКП: когда ждать в России?

Обновленный Chery Arrizo 8 получит новую АКП и Qualcomm Snapdragon 8155

Chery Arrizo 8 – это амбициозный китайский седан, который уже успел завоевать сердца многих автолюбителей, включая российских чиновников, заменяя собой легендарную Toyota Camry в некоторых ведомствах. В ноябре этого года на свет появится обновленная версия Arrizo 8, и, судя по новостям, она обещает стать еще более привлекательной для покупателей.

Ключевым улучшением станет новая 8-ступенчатая автоматическая коробка передач, которая придет на смену предыдущей 7-ступенчатой. Это обещает более плавное и эффективное переключение передач, а также оптимизацию расхода топлива.

Chery Arrizo 8

Еще одним важным нововведением станет однокристальная система Qualcomm Snapdragon 8155. Это высокопроизводительный чип, который используется в современных смартфонах и планшетах, что говорит о серьезном шаге Chery в сторону улучшения мультимедийных возможностей и информационно-развлекательной системы Arrizo 8.

Помимо технических новинок, производитель позаботился и о комфорте пассажиров. Сиденье переднего пассажира получит электрорегулировку в четырех направлениях, что повысит уровень комфорта в длительных поездках. Также будут добавлены электропривод крышки топливного бака и багажника.

Интерьер Chery Arrizo 8

В завершение, Arrizo 8 получит новый кристально-серый цвет, который придаст автомобилю более современный и элегантный вид.

Несмотря на все изменения, мощность и крутящий момент Arrizo 8 остаются прежними: 187 кВт (254 л. с.) и 390 Нм соответственно.

Текущая версия Arrizo 8 в Китае стартует от 13 800 долларов. Стоимость обновленной версии пока не анонсирована, но можно предположить, что она будет несколько выше.

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Источник: Autohome