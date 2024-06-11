#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросК мотосезонуШиныС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортIQ-тестНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Безопасность пользователей кикшеринга под угрозой: в Сети нашли 25 «серых» компаний
11 июня
Безопасность пользователей кикшеринга под угрозой: в Сети нашли 25 «серых» компаний
Кибер-разработчики раскрыли в Сети «серые»...
МЧС России отметило День пожарного автомобиля необычной акцией
11 июня
Почему пожарные кланяются своим автомобилям? (видео)
МЧС России отметило День пожарного автомобиля...
Искали взрывчатку, а нашли редчайший автомобиль: необычная находка в Питере
11 июня
Искали взрывчатку, а нашли редчайший автомобиль: необычная находка в Питере
В Петербурге раритетный Москвич на дне Невы...

Почему пожарные кланяются своим автомобилям? (видео)

МЧС России отметило День пожарного автомобиля необычной акцией

Оригинальный видеоролик появился в официальных аккаунтах МЧС России 10 июня. На нем около гаражей различных пожарных частей стоят КАМАЗы с поднятыми кабинами. По тому, что мы увидим дальше, можно сделать вывод, что такое положение кабин символизирует поклон – именно такой ответный жест выполняют стоящие напротив сотрудники. Таким образом они отдают дань уважения своей технике.

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A ещё: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
КУПИТЬ БИЛЕТ
«Для огнеборца МЧС России – это верный друг и помощник: вместе они каждый день заступают на сутки. Гармония и любовь царят в этой паре. Благодарности от Свердловской области, Сахалинской области, Челябинской области, Пермского края, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого АО – в видео», – комментирует пресс-служба МЧС опубликованный ролик.

Дело в том, что именно 10 июня отмечается День пожарного автомобиля. МЧС России напоминает, что 1904 году огнеборцы на первом пожарном автомобиле, построенном на фабрике фирмы «Фрезе и К°», прибыли к месту пожара на 12 минут раньше конного обоза.

Источник: МЧС России

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемИннокентий Кишкурно
11.06.2024
Поделиться:
Оцените материал:
0