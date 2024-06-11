Почему пожарные кланяются своим автомобилям? (видео)

МЧС России отметило День пожарного автомобиля необычной акцией

Оригинальный видеоролик появился в официальных аккаунтах МЧС России 10 июня. На нем около гаражей различных пожарных частей стоят КАМАЗы с поднятыми кабинами. По тому, что мы увидим дальше, можно сделать вывод, что такое положение кабин символизирует поклон – именно такой ответный жест выполняют стоящие напротив сотрудники. Таким образом они отдают дань уважения своей технике.

«Для огнеборца МЧС России – это верный друг и помощник: вместе они каждый день заступают на сутки. Гармония и любовь царят в этой паре. Благодарности от Свердловской области, Сахалинской области, Челябинской области, Пермского края, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого АО – в видео», – комментирует пресс-служба МЧС опубликованный ролик.

Дело в том, что именно 10 июня отмечается День пожарного автомобиля. МЧС России напоминает, что 1904 году огнеборцы на первом пожарном автомобиле, построенном на фабрике фирмы «Фрезе и К°», прибыли к месту пожара на 12 минут раньше конного обоза.

Источник: МЧС России