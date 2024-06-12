Названы минусы закона об опасном вождении

Эксперт Лигачев: водитель бывает вынужден пойти на опасный маневр

В ГД депутаты обсуждают новую законодательную инициативу, призванную бороться с опасным вождением. Предполагается введение штрафов за маневры, которые могут быть расценены как риск для безопасности на дорогах.

Если будет принят закон об опасном вождении, то возможны всякие неоднозначные ситуации. Бывает, что водителю приходится пойти на опасный маневр, отмечает автоэксперт Константин Лигачев. Каждый такой случай потребует индивидуального рассмотрения.

Например, водитель движется по МКАД с разрешенной скоростью 100 км/ч и вдруг видит впереди яму. Тогда он попытается ее объехать. Резкое перестроение камера может расценить как «опасное вождение», и человек получит несправедливый штраф.

А ведь при этом он просто пытался избежать более опасных последствий, рассуждает специалист. Не соверши водитель этого маневра, у авто могло бы пробить колесо или даже оторвать его. Похожей будет ситуация, когда на дорогу выскочило животное. В таком случае доказать свою невиновность можно будет только с помощью видеорегистратора.

Специалист считает, что изменения в правилах вступят в силу еще не скоро, так как на реализацию закона, в том числе на объяснение водителям всех тонкостей предлагаемых норм, понадобится много времени.

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Источник: 360.ru