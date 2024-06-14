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Стала известна цена нового Москвича на газе

Автомобили Москвич на газе будут стоить на 120-130 тыс. рублей дороже обычных

В Набережных Челнах планируется до конца текущего года собрать более тысячи автомобилей Москвич, переоборудованных под работу на метане, сообщил коммерческий директор «РариТЭК инжиниринг» Рамиль Ишмаев на пресс-конференции по развитию рынка газомоторного топлива в Татарстане.

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В рамках проекта по разработке и производству газовых версий автомобилей Москвич в городе Набережные Челны на производственных площадях «РариТЭК» происходят монтаж и установка газобаллонного оборудования, подкапотного оборудования.

Москвич 8
Москвич 8

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По словам Ишмаева, сейчас идут подготовка производства и финальная стадия сертификации машины.

Первые Москвичи должны быть собраны в августе. Всего мощности холдинга позволяют выпускать до 4 тысяч машин в год, пояснил Ишмаев. Он заметил, что газовый вариант Москвича будет на 120-130 тысяч рублей дороже обычного.

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Источник: ТАСС

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За РулемУшакова Ирина
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 2
14.06.2024
Фото:АГН «Москва»
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