#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиШиныС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортIQ-тестНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Renault Duster
14 июня
Этот популярнейший кроссовер от Renault теперь можно купить по цене Lada Vesta
В России продают новые кроссоверы Renault...
Разница удивит: раскрыта цена ремонта популярных «китайцев» и российских машин
14 июня
Разница удивит: раскрыта цена ремонта популярных «китайцев» и российских машин
Fit Service: починить Lada Vesta после ДТП в...
Volkswagen Golf
14 июня
Любимый хэтчбэк в обход санкций снова в России: полный привод и много «плюшек»
Легендарный Volkswagen Golf с полным приводом...

В России появилась новая доступная альтернатива Hyundai Creta: известна цена

Дилеры привезли в Россию новые Hyundai Mufasa по цене от 3,1 млн рублей

Новая альтернатива Hyundai Creta — кроссовер Mufasa, который выпускается в Китае и для китайского рынка, теперь в России. Автомобиль поступает в страну по альтернативным схемам по цене от 3,1 млн рублей.

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A ещё: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
КУПИТЬ БИЛЕТ

По таким ценам партию из 200 новых Mufasa 2024 г. в. продает официальный дилер Hyundai из Москвы. Автомобили предлагают в комплектации DLX с кожаным салоном, среди прочих опций датчики давления в шинах, света и усталости водителя, светодиодные фары и прочее.

Hyundai Mufasa
Hyundai Mufasa

Хотели 5 дверей у Jimny? Получите, не отхлопайте

В Махачкале аналогичный автомобиль стоит 3 150 000 рублей, в Новосибирске 3 239 000 рублей, в Воронеже 3 259 000 рублей.

Что касается техники, то у всех Hyundai Mufasa она одинаковая. Автомобиль оснащен 2,0-литровым атмосферным мотором мощностью 160 л. с., работающим в паре с 6-ступенчатой АКП. Привод передний.

По габаритам Mufasa находится между кроссоверами Creta и Tucson. Модель дебютировала весной 2023 года на международном автосалоне в Шанхае.

Hyundai Mufasa
Hyundai Mufasa

Ранее «За рулем» назвал спортивного «китайца», который заметно подешевел в России

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: «Автоновости дня»

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемУшакова Ирина
Фото:Hyundai
14.06.2024
Фото:Hyundai
Поделиться:
Оцените материал:
0