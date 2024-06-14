В России появилась новая доступная альтернатива Hyundai Creta: известна цена
Новая альтернатива Hyundai Creta — кроссовер Mufasa, который выпускается в Китае и для китайского рынка, теперь в России. Автомобиль поступает в страну по альтернативным схемам по цене от 3,1 млн рублей.
По таким ценам партию из 200 новых Mufasa 2024 г. в. продает официальный дилер Hyundai из Москвы. Автомобили предлагают в комплектации DLX с кожаным салоном, среди прочих опций датчики давления в шинах, света и усталости водителя, светодиодные фары и прочее.
В Махачкале аналогичный автомобиль стоит 3 150 000 рублей, в Новосибирске 3 239 000 рублей, в Воронеже 3 259 000 рублей.
Что касается техники, то у всех Hyundai Mufasa она одинаковая. Автомобиль оснащен 2,0-литровым атмосферным мотором мощностью 160 л. с., работающим в паре с 6-ступенчатой АКП. Привод передний.
По габаритам Mufasa находится между кроссоверами Creta и Tucson. Модель дебютировала весной 2023 года на международном автосалоне в Шанхае.
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Источник: «Автоновости дня»