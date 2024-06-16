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Накажут по полной: что нужно сделать перед принятием закона об опасном вождении
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Накажут по полной: что нужно сделать перед принятием закона об опасном вождении

Автоэксперт Хайцеэр: в России нужно разработать критерии опасного вождения

В РФ следует вводить штрафы за опасное вождение, но предварительно нужно понять, как специалисты будут отслеживать нарушения, отмечает автоэксперт Игорь Моржаретто.

Пока выводы будут делать с данных с видеокамер. Тогда, по словам специалиста, следует заниматься созданием некой интеллектуальной системы, искусственного интеллекта, который объединяет много камер и отслеживает автомобиль, который множество раз нарушает несколько пунктов правил или одно.

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Эксперт прибавил, что доказательства нарушений возможно получать с автомобиля ДПС, если он снимет водителя в движении.

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр считает, что эта инициатива требует проработки четких критериев того, что будет считаться опасным вождением. он полагает, что до их появления нет четкого ответа на вопрос, кого будут штрафовать.

На днях кабмин поддержал законопроект о введении штрафов за опасное вождение. Их размер будет составлять от 3 тысяч до 5 тысяч рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России появился надежный «кореец» российской сборки дешевле «китайцев».

Источник: Москва 24

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Depositphotos
16.06.2024
Фото:Depositphotos
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