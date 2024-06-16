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Просторный, свежий и не китайский седан всего за полтора миллиона – вот отличный вариант

Эксперт «За рулем» дал рекомендации по выбору Kia Optima на вторичном рынке

Были времена, когда за полтора миллиона в автосалоне можно было купить добротный седан D-класса, причем с заявкой на премиальность. Сейчас новыми автомобили подобного уровня недоступны для многих, но у нас есть возможность купить те самые добротные седаны на вторичке.

Эксперт «За рулем» Александр Виноградов подобрал несколько хороших вариантов, которые заслуживают внимание. Один из них – Kia Optima.

Kia Optima
Kia Optima
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Мнение специалиста

Александр Виноградов, эксперт «За рулем»:

— Kia Optima четвертого поколения (JF) за те же деньги будет моложе – 2017-2018 года выпуска. С большой долей вероятности под капотом будет атмосферный двухлитровый двигатель мощностью 150 л. с. К сожалению, есть риск разрушения нейтрализатора и попадания его частиц в цилиндры, из-за чего на стенках образуются задиры. Так что диагностика с эндоскопом очень желательна.

Есть вероятность найти и машину с двигателем 2.4 с непосредственным впрыском. Слабым местом у него являются ТНВД, а также характерное для любого «непосредственного» быстрое образование нагара на впускных клапанах.

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Материалы держатся относительно неплохо. Но обивка водительского сиденья быстро теряет форму.

К шестиступенчатой автоматической коробке каких-то вопросов нет – она надежна. Ходовая часть Оптимы оказалась крепкой – даже стойки стабилизатора ходят по 100 тысяч км. А вот проверить состояние передних тормозных дисков нужно. Их ресурс вдвое меньше.

Салон Kia Optima

О том, какие еще бизнес-седаны можно купить за 1,5 миллиона рублей, рассказано в новой статье «За рулем».

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Kia
16.06.2024
Фото:Kia
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Отзывы о Kia Optima (1)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Kia Optima  2016
/ срок владения: до 6 месяцев

Комментарий:

Нормальная машина для, не выпендриваюшихся и мечтателей-гонщиков, насмотревшихся "Форсажей" и "Перевозчиков"

-1