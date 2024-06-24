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Toyota прекратила продажи двух внедорожников из-за серьезного дефекта

Обнаружен дефект: в США остановлены продажи Toyota Grand Highlander и Lexus TX

С 20 июня текущего года в США приостановлены продажи Toyota Grand Highlander, а также модели Lexus TX, построенной на его базе. У внедорожников нашли проблемы с боковой шторкой безопасности со стороны водителя: она может не сработать, если в момент ДТП стекло боковой двери будет опущено.

По той же причине объявлена отзывная кампания, которая коснется 145 тысяч кроссоверов Grand Highlander и TX.

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Сейчас сотрудники Toyota занимаются поиском способов исправления данного изъяна. Уточняется, что владельцы указанных моделей получат уведомления о необходимости посетить сервисный центр к середине августа.

Ранее «За рулем» сообщал, что представлен новый семиместный 136-сильный «европеец» за 1,8 млн рублей.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Motor1

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Unsplash
Количество просмотров 3
24.06.2024
Фото:Unsplash
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