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Россия возглавила топ-5 торговых партнеров Китая в части поставок автомобилей

Поставки автомобилей в Россию из КНР в мае 2024 года достигли 1,3 млрд долларов

В мае текущего года Китай экспортировал на авторынок России легковых автомобилей на рекордную с ноября 2023 года сумму – 1,3 млрд долларов (примерно 114,4 млрд рублей по актуальному курсу). Это следует из информации по данным взаимной торговли.

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Отмечается, что экспорт легкового транспорта из Китая в Россию демонстрирует рост на протяжении вот уже четвертого месяца подряд. В частности, в денежном выражении объемы по сравнению с апрелем текущего года увеличились на 11,7%, а по сравнению с аналогичным периодом 2023 года – на 65%.

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Всего по итогам мая китайский автопром реализовал за рубеж легковых автомобилей на 8,1 млрд долларов, причем на рынок России из этой суммы приходится 16,4%. Таким образом, в рейтинге покупателей наша страна занимает лидирующие позиции.

Кроме России в топ-5 крупнейших торговых партнеров КНР в сфере авто вошли Бразилия (11,7%), Бельгия (9,4%), Великобритания (6,5%) и Мексика (5,3%).

Напомним, только в 2023 году на российский рынок официально вышли 19 новых китайских брендов. В их числе: BAIC, Haima, Hongqi, Jetour, Kaiyi, Livan, Jetta, SWM, Tank, Jaecoo, Ora, Wey, Aito, Forthing, Lixiang, Rising, Venucia, Voyah, Skywell.

Источник: ria.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Сергей Карпухин/ТАСС
Количество просмотров 2
25.06.2024
Фото:Сергей Карпухин/ТАСС
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