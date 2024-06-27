На что обратить внимание при покупке подержанного автомобиля за 700 тысяч рублей

Блогер Свиридов рассказал, какие поломки будут у машины с пробегом за ₽700 тысяч

Блогер Илья Свиридов рассказал о том, какие поломки могут быть у автомобиля с пробегом за 700 тысяч рублей. За такую сумму продается много машин российских

брендов, но покупать их стоит только, если есть возможность часто перебирать авто. При этом блогер отметил, что бывают исключения, но, как правило, такие машины покупаются у хороших знакомых.

Что касается иномарок, то на примере Suzuki Grand Vitara с двухлитровым мотором Свиридов рассказал о слабых местах машин в этой ценовой категории. Одним из них является забитый радиатор, который приведёт к перегреву с последующим ремонтом мотора. Второе слабое место у машин с пробегом 200+ тысяч км — компрессор кондиционера, он ломается из-за появления в охлаждающей жидкости стружки. Заменить только компрессор будет малоэффективно, необходима прочистка всей системы, что недешево.

Также блогер посоветовал обратить внимание на элементы тормозной системы, так как некоторые экономят на обслуживании суппортов, что приводит к частой замене дисков через каждые 3-5 тысяч км из-за перегрева. Также нужно проверить рычаги подвески, работа стоек, наличие течей сальника коленвала или, если это авто с полным приводом, в мосте и раздаточной коробке, а также люфты карданных валов.

Необходимо оценить и состояние кузова: наличие последствий плохого ремонта, ржавчины и так далее. Слабые места в случае Suzuki Grand Vitara таковы: арки колёс, пороги, интегрированная рама и стойки дверей.

В целом блогер отметил, что лучше потратить на поиск нормальной машины месяц или больше, чем приобрести хлам, на который потом потребуется тратить деньги и время.

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Источник: YouTube-канал «Клубный сервис»