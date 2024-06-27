В России появился новый флагманский Volvo XC90: цены трех комплектаций
Дилеры привезли в Россию рестайлинговый кроссовер Volvo XC90 по цене от ₽9,9 млн
Дилеры привезли в РФ рестайлинговый кроссовер Volvo XC90, автомобиль доступен в трех комплектациях. Самая дешевая версия под названием Comfort стоит 9,9 млн рублей.
Volvo XC90
Версии R-Design и Inscription стоят дороже: 11,06 и 11,4 млн рублей соответственно. Уточняется, что на момент ухода с рынка в 2022 году Volvo XC90 официально стоил 5,73–7,961 млн рублей.
Интерьер Volvo XC90
Все автомобили оснащены 2,0-литровым мотором мощностью 249 л. с. и АКП. Привод полный.
Ранее «За рулем» сообщал, что резко изменилась стоимость самого надежного кроссовера в России.
Источник: Autonews
Фото:Volvo
27.06.2024
Фото:Volvo
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