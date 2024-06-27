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В России появился новый флагманский Volvo XC90: цены трех комплектаций

Дилеры привезли в Россию рестайлинговый кроссовер Volvo XC90 по цене от ₽9,9 млн

Дилеры привезли в РФ рестайлинговый кроссовер Volvo XC90, автомобиль доступен в трех комплектациях. Самая дешевая версия под названием Comfort стоит 9,9 млн рублей.

Volvo XC90
Volvo XC90

Версии R-Design и Inscription стоят дороже: 11,06 и 11,4 млн рублей соответственно. Уточняется, что на момент ухода с рынка в 2022 году Volvo XC90 официально стоил 5,73–7,961 млн рублей.

Интерьер Volvo XC90
Интерьер Volvo XC90

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Ранее «За рулем» сообщал, что резко изменилась стоимость самого надежного кроссовера в России.

Источник: Autonews

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Volvo
27.06.2024
Фото:Volvo
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