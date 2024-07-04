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Обновленный бестселлер Omoda C5 и Omoda E5 для России придется подождать

Дебют обновленного кроссовера Omoda C5 в России отложили на конец 2024 года

Китайский автопроизводитель Omoda перенес премьеру обновленного кроссовера C5 в РФ с третьего на четвертый квартал, проинформировали в пресс-службе компании.

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Уточняется, что сроки выхода новой модели зависят от графика производства, который составляется производственными площадками предприятия.

Omoda C5
Omoda C5

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Также стало известно, что электрический кроссовер Omoda E5 отправили на дополнительные испытания, чтобы он смог соответствовать условиям эксплуатации в РФ.

Omoda E5 является электрической версией уже представленного в России C5. От бензинового электромобиль отличается обновленной внешностью и интерьером. Omoda E5 получил тяговую батарею емкостью 61 кВтч, которая обеспечивает запас хода до 430 км, а зарядка с 30% до 80% емкости батареи на высоковольтной зарядной станции составляет 28 минут.

Ранее «За рулем» сообщал, что один из самых надежных кроссоверов Toyota вернулся в Россию.

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Источник: «Российская газета»

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Ушакова Ирина
Фото:Omoda
Количество просмотров 1
04.07.2024
Фото:Omoda
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