Обновленный бестселлер Omoda C5 и Omoda E5 для России придется подождать

Дебют обновленного кроссовера Omoda C5 в России отложили на конец 2024 года

Китайский автопроизводитель Omoda перенес премьеру обновленного кроссовера C5 в РФ с третьего на четвертый квартал, проинформировали в пресс-службе компании.

Уточняется, что сроки выхода новой модели зависят от графика производства, который составляется производственными площадками предприятия.

Omoda C5

Также стало известно, что электрический кроссовер Omoda E5 отправили на дополнительные испытания, чтобы он смог соответствовать условиям эксплуатации в РФ.

Omoda E5 является электрической версией уже представленного в России C5. От бензинового электромобиль отличается обновленной внешностью и интерьером. Omoda E5 получил тяговую батарею емкостью 61 кВтч, которая обеспечивает запас хода до 430 км, а зарядка с 30% до 80% емкости батареи на высоковольтной зарядной станции составляет 28 минут.

Ранее «За рулем» сообщал, что один из самых надежных кроссоверов Toyota вернулся в Россию.

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Источник: «Российская газета»