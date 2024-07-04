АВТОВАЗ обновил прайсы моделей семейства Lada Granta

АВТОВАЗ пересмотрел комплектации Lada Granta

АВТОВАЗ обновил прайс-листы моделей семейства LADA Granta. Из них убрали почти все прошлогодние комплектации, из-за чего минимальные цены на лифтбек и универсал Granta Cross увеличились более чем на 100 тыс. рублей. Цена универсала Lada Granta Cross в базовой версии выросла с 1,012 до 1,12 млн рублей.

Лифтбек при этом получил две новые спецверсии #CLUB с ранее недоступными силовыми агрегатами.

LADA Granta

Granta седан лишился комплектаций Classic, Classic’23, «Classic’23 Кондиционер», Comfort’23, #CLUB с моторами мощностью 90 и 106 л.с. Комплектации #CLUB’24 стали дороже на 2 тыс. рублей. Но производитель продолжает удерживать цену самого дешевого седана в комплектации Standard на прежнем уровне в 700 тыс. рублей.

Granta в кузове лифтбек лишилась комплектаций Standard, «Classic кондиционер», «Classic’23 Кондиционер», Comfort’23, #CLUB и #CLUB Enjoy Pro с моторами мощностью 90 и 106 л.с. Стоимость модели стала выше на 282,1 тыс. рублей, увеличившись с 739,9 тыс. до 1,022 млн рублей.

Интерьер LADA Granta

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Источник: Автоновости дня