АВТОВАЗ обновил прайсы моделей семейства Lada Granta
АВТОВАЗ обновил прайс-листы моделей семейства LADA Granta. Из них убрали почти все прошлогодние комплектации, из-за чего минимальные цены на лифтбек и универсал Granta Cross увеличились более чем на 100 тыс. рублей. Цена универсала Lada Granta Cross в базовой версии выросла с 1,012 до 1,12 млн рублей.
Лифтбек при этом получил две новые спецверсии #CLUB с ранее недоступными силовыми агрегатами.
Granta седан лишился комплектаций Classic, Classic’23, «Classic’23 Кондиционер», Comfort’23, #CLUB с моторами мощностью 90 и 106 л.с. Комплектации #CLUB’24 стали дороже на 2 тыс. рублей. Но производитель продолжает удерживать цену самого дешевого седана в комплектации Standard на прежнем уровне в 700 тыс. рублей.
Granta в кузове лифтбек лишилась комплектаций Standard, «Classic кондиционер», «Classic’23 Кондиционер», Comfort’23, #CLUB и #CLUB Enjoy Pro с моторами мощностью 90 и 106 л.с. Стоимость модели стала выше на 282,1 тыс. рублей, увеличившись с 739,9 тыс. до 1,022 млн рублей.
Ранее «За рулем» сообщал, что один из самых надежных кроссоверов Toyota вернулся в Россию.
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Источник: Автоновости дня
Отзывы о LADA Granta ()
Лично для меня комфортнее соляриса, ауди А4, лансера 10, киа рио, весты. Это то с чем сравнивал.
Неправильно спроектирована установка ручника, а сейчас добавилась еще и цена
Своих доработок немного: круиз-контроль, правильные светодиоды (лучше один раз заплатить до 500 руб и забыть(Китай, но правильный)) во все фонари, кроме головного света и ПТФ. Задний ход - светодиодная Н4. Головной свет и ПТФ - только Hella. Передние тормозные колодки ATE...