В 2016 году BMW X5 откусил ему палец! Чем все закончилось?

Мужчина, которому BMW оторвала палец, получил компенсацию в 1,9 млн долларов

Правосудие смыкает челюсти: после иска на 5 млн долларов за некачественные «акульи плавники» BMW хлопнули по носу ее же собственной дверью. Годвин Боатенг из Лонг-Айленда получил компенсацию в 1,9 млн долларов за инцидент, приключившийся с ним в 2016 году. Тогда его только что купленный BMW X5 преподнес неприятный сюрприз: некорректное срабатывание функции плавного закрытия дверей привело к тому, что владелец лишился части пальца на правой руке.

В американской прессе иронизируют: получается, что реальной ценой того BMW были не заплаченные дилеру 70 тысяч долларов, а 70 тысяч долларов и кусок большого пальца. Потому что, когда он приехал в больницу, врачи сказали, что пришить обратно утерянную часть конечности не смогут.

В итоге ему пришлось заново учиться писать и держать столовые приборы, а также отказаться от любимого хобби – тенниса. Все эти годы шли судебные разбирательства. Изначально считалось, что подобных случаев было всего четыре, и присяжные не сочли автопроизводителя ответственным по еще трем претензиям.

У вас случайно не такой же BMW?

Однако затем выяснилось, что имели место 44 (!) неприятности с «плавным закрытием» дверей BMW – и вот тут-то на баварцев посыпались обвинения в нечестности, а Годвин Боатенг и его адвокат смогли добиться компенсации в 1,9 млн долларов. После процесса мужчина признался, что BMW пыталась договориться с ним без суда, но за «сущие гроши».

Источник: New York Post