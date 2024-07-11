Вред здоровью: разбираемся, что не так со штрафами электросамокатчикам

Кадаков, «За рулем»: самокатчиков надо штрафовать так же, как прочих водителей

Государственная дума приняла в I чтении законопроект о введении штрафов для пользователей электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). Считается, что эта мера позволит сократить число аварий, особенно с участием пожилых людей и детей.

Вкратце напомним, за что будут штрафы:

20 000 – 30 000 рублей за езду в состоянии алкогольного опьянения;

500 – 5000 рублей за превышение скорости;

2000 – 5000 рублей за причинение легкого вреда здоровью при ДТП;

10 000 – 15 000 рублей за причинение вреда средней тяжести при ДТП;

2000 – 3000 рублей за нарушение требований к перевозке пассажиров;

4000 – 5000 рублей за оставление места ДТП;

3000 – 3500 рублей за движение по тротуарам;

500 – 800 рублей за невыполнение требования инспектора об остановке СИМ или велосипеда.

Кроме того, будут штрафы за езду на электросамокатах по магистралям и за нарушения при пересечении перекрестков... Интересно, что за управление СИМ в пьяном виде и отказ от медосвидетельствования прописан штраф 20-30 тысяч рублей (см. выше). А для велосипедистов при этом сохраняется прежняя «такса»: передвижение в нетрезвом виде карается 1-1,5 тысячами рублей. Главный редактор «За рулем» обратил внимание и на другие несоответствия.

Максим Кадаков, главный редактор «За рулем»:

– Понятно, что всё это будет работать только в том случае, если самокатчика поймали. Кто и как будет ловить – не очень понятно... А особенно мне нравятся изменения в ст. 12.24 за причинение легкого или среднего вреда здоровью. Штрафы написаны выше, здесь все понятно. Но вот что интересно.

Если водитель ТС (автомобиля, мотоцикла) причиняет вред здоровью – ему грозит штраф или лишение прав на год-полтора (за легкий вред здоровью) или на полтора-два года за вред средней тяжести. А если ты водитель СИМ или велосипеда – только штраф. Так в КоАП и написано. Причем штраф ниже.

То есть, если руку пешеходу сломал мотоциклист, его оштрафуют на 25 000 рублей или лишат прав на полтора-два года. А если руку вам сломает самокатчик, то его (если поймают) оштрафуют на 15 000 рублей. Рука одна и та же – штрафы разные.

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Источник: Максим Кадаков