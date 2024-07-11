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Спортивный 235-сильный «японец» обновился: что известно

Новый Subaru BRZ STI Sport будет официально представлен 13 июля

Компания Subaru сообщила, что новый Subaru BRZ STI Sport презентуют 13 июля. Тогда же объявят цену и все характеристики.

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ГИД ПО КАСКО

Новый автомобиль в июне прошел внутреннюю сертификацию китайского регулятора 3C, подтвердившего, что модель соответствует национальным стандартам выбросов VI b.

Subaru BRZ STI Sport
Subaru BRZ STI Sport

Как в два клика и законно получить доступ к базам ГАИ

Subaru BRZ, которую продавали в Китае до этого, была моделью второго поколения, но ее сняли с производства летом прошлого года. Цена на машины 2023 года, которые еще остались у дилеров, начинается от $44 000.

Размеры кузова Subaru BRZ 2023 – 4280×1775×1310 мм. Автомобиль оснащен оснащен 2,4-литровым оппозитным 4-цилиндровым двигателем с максимальной мощностью 235 л.с. и максимальным крутящим моментом 250 Нм, который работает с 6-ступенчатой МКП.

Subaru BRZ STI Sport
Subaru BRZ STI Sport

Ранее «За рулем» сообщал, что знакомая популярная модель Kia вернулась в Россию по вполне доступной цене.

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Источник: ITHome

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Ушакова Ирина
Фото:Subaru | ITHome
Количество просмотров 2
11.07.2024
Фото:Subaru | ITHome
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