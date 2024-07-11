А вы знаете, с какого момента начинается отсчет срока лишения прав? Юрист объяснил

Юрист Попов объяснил, в каких случаях водитель обязан пересдать экзамен в ГАИ

Автовладельцу придется снова сдавать экзамен в ГАИ если его лишили водительских прав за управление в пьяном виде, а также по другим правонарушениям. Об этом рассказал юрист Николай Попов.

Перечисляя ситуации, когда водителю придется доказать знание Правил дорожного движения и водительские навыки, юрист подчеркнул, что согласно социологическим исследованиям, только 12% россиян сдают экзамены на права с первого раза.

«Если у гражданина истек срок действия водительского удостоверения, то нет никакой необходимости снова идти на экзамен в ГАИ, даже если документ просрочен на 10 лет. Это предусмотрено в п. 29. главы III Постановления правительства РФ от 24.10.2014 № 1097 о допуске к управлению транспортными средствами», – объяснил эксперт.

Не понадобится пересдача, если права пришли в негодность, например, сильно истрепались, или сведения в документе стали нечитаемыми, уточнил Попов. Не нужно сдавать экзамен в ГАИ если права были утрачены или украдены. Водители, в состоянии здоровья которых произошли изменения, включая возникшие ранее не выявленные медицинские ограничения, тоже не обязаны пересдавать экзамен.

Но если гражданина лишили водительских прав, он должен пересдавать экзамен в ГАИ. Причем это касается не только тех, у кого забрали права «за пьянку», в списке еще полтора десятка нарушений: отказ от медосвидетельствования на состояние алкогольного опьянения, непропуск автомобилей экстренных служб с включенным проблесковым маячком, езда по встречной полосе на дороге с односторонним движением, оставление места ДТП, незаконное использование спецсигналов и другие (КоАП РФ ч. 4.1 ст. 32,6).

«Водительское удостоверение возвращается только после проверки знания водителем правил дорожного движения. Также нужно будет уплатить административные штрафы, если таковые были выписаны. В некоторых случаях потребуется пройти медосвидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством», – подчеркнул юрист.

Напомним, лишение прав происходит через суд, в постановлении об административном правонарушении указан запрет на управление транспортным средством. В законную силу постановление вступает через 10 суток. После этого водитель в течение трех дней обязан сдать удостоверение в любое отделение ГИБДД, только с этого момента будет исчислять срок лишения прав.

«За рулем» можно читать в Viber

Источник: aif.ru