Xiaomi со своим новым семейным кроссовером собирается подвинуть Li Auto на рынке
Китайский технологический гигант Xiaomi не сбавляет обороты в освоении автомобильного рынка. После успешного дебюта с электроседаном SU7 в 2024 году и анонса электрического кроссовера в 2025-м компания готовит свою третью модель – гибридный семейный внедорожник с увеличенным запасом хода. Этот амбициозный проект, запуск которого намечен на 2026 год, призван потеснить с пьедестала бестселлеры Li Auto, доминирующие в сегменте семейных гибридов.
По информации издания 21st Century Business Herald, Xiaomi делает ставку на инновационный подход к разработке новинки. Компания планирует использовать комплектующие уровня бытовой электроники вместо традиционных автомобильных компонентов, не задействованных в системе безопасности. Такой подход, по замыслу Xiaomi, позволит существенно снизить себестоимость автомобиля, сохранив при этом его функциональность и надежность.
Именно доступная цена станет одним из главных оружий Xiaomi в борьбе за покупателя. По предварительным данным, стоимость гибридного внедорожника составит от $20 000 (чуть меньше 2 млн рублей), что сделает его серьезным конкурентом для Li Auto, чьи автомобили в схожей комплектации стоят значительно дороже.
В пользу успеха новинки говорит и растущая популярность гибридных автомобилей, особенно в сегменте семейных авто. Li Auto, например, в июне реализовала около 50 000 гибридных внедорожников, что свидетельствует о высоком спросе на подобные модели.
Ожидается, что Xiaomi официально представит свой новый автомобиль в июле на специальной конференции.
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Источник: ITHome
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