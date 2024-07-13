Полицейские на снегоболотоходе спасают попавшего в беду медвежонка (видео)

В Камчатском крае полиция спасла медвежонка, запутавшегося в рыболовных сетях

На редкость эмоциональное и милое видео опубликовало недавно МВД России. Дело в том, что в одно из отделений полиции на Дальнем Востоке поступила информация о необычном происшествии. Местные жители сообщили, что в двадцати километрах от поселка Оссора прямо на берег Берингова моря из леса вышли медведица и медвежонок. Детеныш отбежал от мамы и запутался в рыболовной сети.

Мама ничем не могла ему помочь, она лишь ходила поблизости, расстроенная и раздраженная. Получив сигнал, полицейские выехали на место происшествия на служебном снегоболотоходе – кадрами с его борта и начинается захватывающий блокбастер, который ждет вас в конце этой заметки.

Знаем, некоторым из вас он покажется слишком душещипательным, поэтому с чистой совестью запускаем спойлер: с медвежонком все в порядке! Инспекторы помогли малышу выбраться из сетей – и не смогли скрыть радости по этому поводу. Медвежонок опрометью бросился к маме, и они вместе отправились домой, в лес. Всего вам хорошего, семейство!

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Источник: МВД Медиа