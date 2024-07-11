Начинающим автомобилистам рассказали, как не бояться водить машину
Страх перед вождением машины может оказаться большой проблемой, отметил врач-психотерапевт Евгений Фомин. Большинство водителей испытывает страх при вождении, но это вполне нормально, ведь он помогает избежать опасных ситуаций на дороге. Но бывает, что человека охватывает парализующий страх, и это может сильно замедлить реакцию водителя на дорожные ситуации, а также привести к ДТП.
Специалист рекомендует водителям, у которых бывают приступы подобного страха, обратиться к психотерапевту. Нужно осознать причины страха и проанализировать их. Возможно, человек боится, что его остановят гаишники, и тогда можно представить худший возможный сценарий и осознать, что он чаще всего ограничивается только штрафом. Большая часть дорожных аварий волне разрешима и зачастую заканчивается стандартным оформлением протоколов и обращением в страховую компанию. Трагичные случаи происходят очень редко.
Специалист советует реально оценить риск попадания в ДТП, если человек старается не нарушать правила.
Ранее «За рулем» сообщал, что знакомая популярная модель Kia вернулась в Россию по вполне доступной цене.
- «За рулем» можно читать в Viber
Источник: Газета.Ru
Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?