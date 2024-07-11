Начинающим автомобилистам рассказали, как не бояться водить машину

Психотерапевт Фомин рассказал, как побороть страх водить автомобиль

Страх перед вождением машины может оказаться большой проблемой, отметил врач-психотерапевт Евгений Фомин. Большинство водителей испытывает страх при вождении, но это вполне нормально, ведь он помогает избежать опасных ситуаций на дороге. Но бывает, что человека охватывает парализующий страх, и это может сильно замедлить реакцию водителя на дорожные ситуации, а также привести к ДТП.

Специалист рекомендует водителям, у которых бывают приступы подобного страха, обратиться к психотерапевту. Нужно осознать причины страха и проанализировать их. Возможно, человек боится, что его остановят гаишники, и тогда можно представить худший возможный сценарий и осознать, что он чаще всего ограничивается только штрафом. Большая часть дорожных аварий волне разрешима и зачастую заканчивается стандартным оформлением протоколов и обращением в страховую компанию. Трагичные случаи происходят очень редко.

Специалист советует реально оценить риск попадания в ДТП, если человек старается не нарушать правила.

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Источник: Газета.Ru