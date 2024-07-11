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Начинающим автомобилистам рассказали, как не бояться водить машину
11 июля
Начинающим автомобилистам рассказали, как не бояться водить машину
Психотерапевт Фомин рассказал, как побороть...

Начинающим автомобилистам рассказали, как не бояться водить машину

Психотерапевт Фомин рассказал, как побороть страх водить автомобиль

Страх перед вождением машины может оказаться большой проблемой, отметил врач-психотерапевт Евгений Фомин. Большинство водителей испытывает страх при вождении, но это вполне нормально, ведь он помогает избежать опасных ситуаций на дороге. Но бывает, что человека охватывает парализующий страх, и это может сильно замедлить реакцию водителя на дорожные ситуации, а также привести к ДТП.

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ГИД ПО КАСКО

Специалист рекомендует водителям, у которых бывают приступы подобного страха, обратиться к психотерапевту. Нужно осознать причины страха и проанализировать их. Возможно, человек боится, что его остановят гаишники, и тогда можно представить худший возможный сценарий и осознать, что он чаще всего ограничивается только штрафом. Большая часть дорожных аварий волне разрешима и зачастую заканчивается стандартным оформлением протоколов и обращением в страховую компанию. Трагичные случаи происходят очень редко.

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Специалист советует реально оценить риск попадания в ДТП, если человек старается не нарушать правила.

Ранее «За рулем» сообщал, что знакомая популярная модель Kia вернулась в Россию по вполне доступной цене.

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Источник: Газета.Ru

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

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Ушакова Ирина
Фото:freepik / freepik
11.07.2024
Фото:freepik / freepik
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