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Мечта всей жизни: невероятной красоты спорткар выставили на аукцион

Уникальный Lamborghini Countach выставлен на аукцион почти за 22 млн рублей

На аукцион Bring a Trailer выставлен редкий спорткар Lamborghini Countach LP400 выпуска 1977 года. Известно, что первым владельцем автомобиля был знаменитый британский певец и автор песен Род Стюарт. Музыкант его приобрел в феврале в Париже.

Lamborghini Countach LP400
Lamborghini Countach LP400
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ГИД ПО КАСКО

Автомобиль оснащен бензиновым мотором объемом 3,9 л мощностью 370 л. с. Купе снабжено массивным аэродинамическим обвесом в стиле более поздних версий модели, часть крыши вырезана с целью эффекта тарга, а также внесены другие небольшие доработки.

Lamborghini Countach LP400
Lamborghini Countach LP400

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В 2002 году Род Стюарт продал Countach, новый владелец тоже модернизировал некоторые части, в частности, он перенес органы управления с правой стороны на левую. Нынешний владелец планирует выручить на аукционе 250 тысяч долларов (21,9 млн рублей по курсу, актуальному на момент публикации).

Lamborghini Countach LP400
Lamborghini Countach LP400

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Источник: Motor1

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Светлана Тарасенко
Фото:Motor1
Количество просмотров 1
11.07.2024
Фото:Motor1
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